كرة سلة - إيهاب أمين: تماسكنا أمام مالي ونجحنا في الفوز.. ومواجهة السنغال صعبة لتحديد المتصدر

أعرب إيهاب أمين لاعب منتخب مصر لرجال كرة السلة عن سعادته بعد تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية من بطولة أمم إفريقيا.

وتغلب منتخب مصر على مالي في الافتتاح بنتيجة 74-59 خلال دور المجموعات بالبطولة المقامة في أنجولا.

وقال إيهاب أمين عبر قناة أون سبورت: "مواجهة مالي كانت صعبة خاصة بعد تسجيلهم عدد من النقاط بشكل متتالي حتى وصلت النتيجة للتعادل في الفترة الرابعة".

وتابع "لكن تماسكنا بشكل جيد ونجحنا في تحقيق الفوز بالنهاية".

وشدد إيهاب أمين "مواجهة السنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات ستكون صعبة بكل تأكيد ونعلم أن تلك المواجهة ستحسم صدارة المجموعة والتأهل بشكل مباشر لربع النهائي".

وأضاف "لذلك سنكون في قمة تركيزنا وإن شاء الله يحالفنا التوفيق في النهاية".

واختتم إيهاب تصريحاته "هذا الجيل يلعب سويا منذ فترة طويلة، لذلك هناك انسجام بين اللاعبين، لكن عانينا الفترة الماضية من إصابات متتالية وأتوقع أن يتحسن مستوانا تدريجيا".

ويلعب منتخب مصر أمام السنغال في السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحال نجح منتخب مصر في تصدر المجموعة يتأهل مباشرة إلى ربع النهائي.