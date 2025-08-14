خبر في الجول - الأهلي يقرر التقدم بطلب استقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 10:28

كتب : أحمد الخولي

ياسر إبراهيم - الأهلي - بيراميدز

استقر النادي الأهلي على التقدم بطلب استقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري.

وكانت لائحة رابطة الأندية الخاصة بالدوري المصري أنه من حق أي ناد طلب تعيين حكام أجانب بشرط الالتزام بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد قرر التقدم بطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة بيراميدز في الدوري.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الخميس 14 أغسطس 2025.. 4 مواجهات بالدوري ومنتخب السلة واليد كما كشف في الجول.. برج العرب يعلن تطوير أرضيته استعدادا لمنافسات الدوري تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج لأسباب تنظيمية دوري المحترفين – حسن موسى مديرا فنيا لفريق لافيينا

ويستضيف الأهلي فريق بيراميدز على استاد القاهرة يوم 30 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وكان الأهلي قد تعثر في الجولة الافتتاحية من الدوري بعد التعادل أمام مودرن سبورت بهدفين لكل منهما.

وفي نفس التوقيت تعثر بيراميدز بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة الصاعد حديثا هذا الموسم.

ويلعب بيراميدز أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثانية مساء اليوم الخميس، بينما الأهلي يستضيف فريق فاركو غدا الجمعة.

وأعلنت رابطة الأندية إجراء تعديل جديد بشأن استقدام الحكام الأجانب لمباريات الدوري المصري.

وأصبحت المادة رقم (13.46) تنص علي:

"في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكّام أجانب بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (12.46) على لجنة الحكّام إخطار النادي مُقدم الطلب أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، وذلك بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة".

ويضم الدوري 21 فريقا وتقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).

الأهلي الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
من أجل صلاح والنني جديدين.. المقاولون يوقع شراكة لتحليل وتطوير أداء قطاع الناشئين بسبب منتخب ناشئين اليد.. تأجيل مواجهة طلائع الجيش ضد المصري لمدة 30 دقيقة تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بالدوري المصري الكشف عن قميص الأهلي الثالث في موسم 2025 - 2026 مواعيد مباريات الخميس 14 أغسطس 2025.. 4 مواجهات بالدوري ومنتخب السلة واليد محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وفاركو قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي أمام الإسماعيلي.. وعودة الشيبي مران الزمالك - انتظام السعيد وتأهيل بنتايك استعدادا للمقاولون العرب
أخر الأخبار
"من أساءوا إليه جبناء".. توتنام يصدر بيانا بشأن الإساءات العنصرية لـ تيل بعد السوبر الأوروبي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
من أجل صلاح والنني جديدين.. المقاولون يوقع شراكة لتحليل وتطوير أداء قطاع الناشئين 36 دقيقة | الدوري المصري
إنريكي: لا أعتقد أننا نستحق الفوز أمام توتنام.. وتحقيق لقب السوبر الأوروبي معجزة 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
بسبب منتخب ناشئين اليد.. تأجيل مواجهة طلائع الجيش ضد المصري لمدة 30 دقيقة ساعة | الدوري المصري
تغيير تصميم جائزة أفضل لاعب في المباراة بالدوري المصري ساعة | الدوري المصري
مؤتمر سلوت: فريمبونج وبرادلي سيساعدان صلاح على زيادة الخطورة أمام المنافسين 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
ذا أثليتك: تشيلسي يقرر التبرع بجزء من مكافآت كأس العالم للأندية لعائلة جوتا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رومانو: ليفربول أتم صفقة ليوني.. واللاعب يخضع للفحص الطبي الخميس 3 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511192/خبر-في-الجول-الأهلي-يقرر-التقدم-بطلب-استقدام-حكام-أجانب-لمواجهة-بيراميدز