خبر في الجول - الأهلي يقرر التقدم بطلب استقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز

استقر النادي الأهلي على التقدم بطلب استقدام حكام أجانب لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري.

وكانت لائحة رابطة الأندية الخاصة بالدوري المصري أنه من حق أي ناد طلب تعيين حكام أجانب بشرط الالتزام بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بعشرة أيام على الأقل.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد قرر التقدم بطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة بيراميدز في الدوري.

ويستضيف الأهلي فريق بيراميدز على استاد القاهرة يوم 30 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وكان الأهلي قد تعثر في الجولة الافتتاحية من الدوري بعد التعادل أمام مودرن سبورت بهدفين لكل منهما.

وفي نفس التوقيت تعثر بيراميدز بالتعادل السلبي أمام وادي دجلة الصاعد حديثا هذا الموسم.

ويلعب بيراميدز أمام الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثانية مساء اليوم الخميس، بينما الأهلي يستضيف فريق فاركو غدا الجمعة.

وأعلنت رابطة الأندية إجراء تعديل جديد بشأن استقدام الحكام الأجانب لمباريات الدوري المصري.

وأصبحت المادة رقم (13.46) تنص علي:

"في حالة تعذر تلبية الطلب الخاص باستقدام حكّام أجانب بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك وفقاً لما ورد في المادة (12.46) على لجنة الحكّام إخطار النادي مُقدم الطلب أو الرابطة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ سداد الرسوم المقررة، وذلك بعد استكمال الاتصالات الخارجية اللازمة".

ويضم الدوري 21 فريقا وتقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين).