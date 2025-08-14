مواعيد مباريات الخميس 14 أغسطس 2025.. 4 مواجهات بالدوري ومنتخب السلة واليد

يشهد اليوم الخميس الموافق 14 من أغسطس 2025 عددا من المباريات الهامة في مختلف المنافسات.

الدوري المصري

يشهد اليوم 4 مواجهات في افتتاح منافسات الجولة الثانية من المسابقة.

ويستضيف الاتحاد السكندري فريق مودرن سبورت في تمام السادسة مساء.

وتذاع المباراة المقامة على استاد الإسكندرية عبر قناة أون سبورت 1.

بينما يستضيف فريق زد نظيره سيراميكا كليوباترا في نفس التوقيت على استاد القاهرة، وتذاع المباراة عبر يوتيوب.

ويواجه طلائع الجيش نظيره المصري في تمام التاسعة مساء على استاد السويس ويذاع عبر قناة أون سبورت 2.

بينما يستضيف بيراميدز فريق الإسماعيلي في نفس التوقيت على استاد الدفاع الجوي ويذاع عبر قناة أون سبورت 1.

كرة يد

يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره إسبانيا في السابعة والنصف مساء ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم تحت 19 عاما.

وتقام المباراة على صالة استاد القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت 1.

كرة سلة

يواجه منتخب مصر فريق السنغال ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا.

وتقام المباراة في السابعة والنصف مساء وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 7.