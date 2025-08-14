الرياضية: بسبب أمم إفريقيا.. أهلي جدة يسعى لضم حارس سعودي

يسعى نادي أهلي جدة لضم حارس مرمى سعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ويأتي ذلك على خلفية غياب إدوارد ميندي بسبب مشاركته مع منتخب السنغال في أمم إفريقيا المقبلة.

وكشفت صحيفة الرياضية أن أهلي جدة وضع قائمة من ثلاثة حراس مرمى للاختيار بينهم.

وأشار التقرير إلى أن أهلي جدة يفاضل بين أحمد الرحيلي حارس الاتفاق ومروان الحيدري حارس الخليج وعبد القدوس عطية حارس التعاون.

وسبق وأن حرس الرحيلي مرمى أهلي جدة من قبل.

وأوضح التقرير أنه عند إتمام الصفقة سيتم إعارة عبد الله عبده الحارس الثالث في قائمة الفريق.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 18 يناير.

ويقع منتخب السنغال في المجموعة الرابعة التي تضم بجواره كل من الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.

وخاض إدوارد ميندي 39 مباراة مع أهلي جدة الموسم الماضي واستقبل 37 هدفا.

وحافظ ميندي على نظافة شباكه في 17 مباراة.