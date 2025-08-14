الرياضية: بسبب أمم إفريقيا.. أهلي جدة يسعى لضم حارس سعودي

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 00:41

كتب : FilGoal

إدوارد ميندي - أهلي جدة

يسعى نادي أهلي جدة لضم حارس مرمى سعودي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.

ويأتي ذلك على خلفية غياب إدوارد ميندي بسبب مشاركته مع منتخب السنغال في أمم إفريقيا المقبلة.

وكشفت صحيفة الرياضية أن أهلي جدة وضع قائمة من ثلاثة حراس مرمى للاختيار بينهم.

أخبار متعلقة:
الإعلان عن رئيسي الهلال وأهلي جدة بعد انتخابات الجمعية العمومية الرياضية: اتحاد جدة يرفض عرض سلتا فيجو لضم مهاجمه الشاب تقرير: اتحاد جدة يحسم صفقة مدافع الفتح.. ويضمه لقائمة السوبر السعودي تقرير: فنربخشة مهتم بضم ديميرال من أهلي جدة

وأشار التقرير إلى أن أهلي جدة يفاضل بين أحمد الرحيلي حارس الاتفاق ومروان الحيدري حارس الخليج وعبد القدوس عطية حارس التعاون.

وسبق وأن حرس الرحيلي مرمى أهلي جدة من قبل.

وأوضح التقرير أنه عند إتمام الصفقة سيتم إعارة عبد الله عبده الحارس الثالث في قائمة الفريق.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 18 يناير.

ويقع منتخب السنغال في المجموعة الرابعة التي تضم بجواره كل من الكونغو الديمقراطية وبنين وبوتسوانا.

وخاض إدوارد ميندي 39 مباراة مع أهلي جدة الموسم الماضي واستقبل 37 هدفا.

وحافظ ميندي على نظافة شباكه في 17 مباراة.

أهلي جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
اليوم: استبعاد 3 لاعبين من النصر لخوض السوبر السعودي صلاح مودعا نونيز: جلبت طاقة إيجابية أينما ذهبت الرياضية: شروط الاتفاق تعطل عودة عبد الله مادو إلى النصر الإعلان عن رئيسي الهلال وأهلي جدة بعد انتخابات الجمعية العمومية الرياضية: اتحاد جدة يرفض عرض سلتا فيجو لضم مهاجمه الشاب تقرير: باير ليفركوزن مهتم بضم لاعب وسط القادسية السعودي تقرير سعودي: تقلص فرص استمرار البليهي مع الهلال وسط ترحيب إنزاجي برحيله رابطة الدوري السعودي تعلن مواعيد أول ست جولات من المسابقة
أخر الأخبار
الرياضية: بسبب أمم إفريقيا.. أهلي جدة يسعى لضم حارس سعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
ريمونتادا في 10 دقائق.. باريس سان جيرمان بطل السوبر الأوروبي للمرة الأولى في التاريخ 3 ساعة | الكرة الأوروبية
أسامة نبيه: حققنا مكاسب عديدة من ودية المغرب.. وارتفاع نسبة الانسجام والعامل البدني 3 ساعة | منتخب مصر
محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وفاركو 3 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - مكافأة استثنائية من وزير الرياضة لمنتخب الناشئين قبل ربع النهائي 3 ساعة | كرة يد
منتخب الشباب يتعادل وديا مع المغرب ضمن الاستعدادات لكأس العالم 3 ساعة | منتخب مصر
حمزة وبلال عطية على رأس قائمة منتخب الناشئين في كأس الخليح 4 ساعة | منتخب مصر
هل وجد ليفربول "الكنز".. موسم صفقات تاريخي فماذا تكون النتيجة؟ 4 ساعة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير 4 مؤتمر فيريرا: غضب بانزا ليس بالموقف الضخم.. وتخوفنا من احتمالية طرد نبيل عماد
/articles/511190/الرياضية-بسبب-أمم-إفريقيا-أهلي-جدة-يسعى-لضم-حارس-سعودي