ريمونتادا في 10 دقائق.. باريس سان جيرمان بطل السوبر الأوروبي للمرة الأولى في التاريخ

توج باريس سان جيرمان الفرنسي بلقب السوبر الأوروبي بعد الفوز على حساب توتنام هوتسبير الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فريولي في مدينة أودينيزي.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، قبل أن ينجح الفريق الباريسي في الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب السوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه.

تقدم توتنام في الدقيقة 39 عن طريق ميكي فان دي فين، لينتهي الشوط الأول بتقدم سبيرز.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف روميرو مدافع توتنام الهدف الثاني برأسية رائعة في الدقيقة 48.

وبينما تتجه المباراة إلى النهاية أعاد لي كانج إن الأمل لباريس سان جيرمان بتسديدة قوية في الدقيقة 85، قبل أن يخطف جونكالو راموس التعادل في الدقيقة 90+4، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة باريس سان جيرمان ليتوج باللقب.

وجاء تتويج باريس سان جيرمان الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر باكتساحه بخماسية، بعد شهر واحد من خسارته نهائي كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية أمام تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة.

ونجح باريس سان جيرمان في التتويج بالخماسية الدوري والكأس والسوبر الفرنسيين، بالإضافة إلى لقبي دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، فيما تنتظره بطولة إنتركونتننتال بنهاية العام.

وفي حالة تتويجه بالبطولة السادسة سيعادل الرقم القياسي المسجل باسم برشلونة عام 2009، وبايرن ميونيخ عام 2020 بالتتويج بالسداسية.

التشكيل:

باريس سان جيرمان:

لوكاس شوفالييه - أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو ميندش - فيتينيا - زائير إيمري - ديزيري دوي - عثمان ديمبلي - خفيتشا كفاراتسخيليا - باركولا

توتنام هوتسبير

جوليلمو فيكاريو - بيدرو بورو - كريستيان روميرو - كيفن دانسو - ميكي فان دي فين - دجيد سبينس - جواو بالينيا - رودريجو بنتانكور - ماتار سار - محمد قدوس - ريتشارليسون

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بتهديد مبكر من توتنام بتسديدة من بيدرو بورو تمر بجوار القائم بقليل.

واصل توتنام سيطرته على المباراة، وتصدى شوفالييه حارس باريس سان جيرمان لتسديدة قوية من ريتشارليسون في الدقيقة 23.

وسدد النجم الغاني المنضم حديثا إلى توتنام محمد قدوس تسديدة قوية في الدقيقة 33، تدخل الدفاع وأبعدها عن المرمى.

وجاءت أول فرص باريس سان جيرمان في الدقيقة 35 بعد كرة عرضية من أشرف حكيمي ارتدت من الدفاع إلى ديمبلي الخالي من الرقابة ولكن سددها أعلى العارضة.

وسجل توتنام الهدف الأول في الدقيقة 39 عن طريق المدافع ميكي فان دي فين، بعد متابعة لتسديدة بالينيا التي ارتدت من حارس باريس والقائم، ليسجلها في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم سبيرز.

video:1

ومع بداية الشوط الثاني أضاف روميرو الهدف الثاني في الدقيقة 48 برأسية رائعة في الشباك.

video:2

ونال ريتشارلسون بطاقة صفراء في الدقيقة 53 بعد تسديد الكرة لإضاعة الوقت.

وكاد بيدرو بورو أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 59، بتسديدة من ضربة ثابتة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالحائط البشري ومرت بجوار القائم الأيمن لحارس باريس بقليل.

أجرى لويس إنريكي أول تبديلاته بخروج كفاراتسخيليا في الدقيقة 60 ونزول فابيان رويز بدلا منه.

وأحرز باريس سان جيرمان هدفا عن طريق زائير إيمري في الدقيقة 66 ألغاه الحكم بداعي التسلل، بعد تسديدة قوية من دوي تصدى لها حارس توتنام فيكاريو، ليتابعها فابيان رويز الموجود في مصيدة التسلل.

واصل إنريكي تبديلاته ودفع بإبراهيم مباي ولي كانج إن وجونكالو راموس ، بدلا من زائير إيمري وباركولا ديزيري دوي، فيما رد توماس فرانك مدرب توتنام بالدفع بسولانكي وجراي وماتياس تيل بدلا من ريتشارلسون وبالينيا ومحمد قدوس.

وعاد الأمل لباريس سان جيرمان في الدقيقة 85 بتسديدة صاروخية من البديل الأول لي كانج إن من خارج منطقة الجزاء.

video:3

وسدد نونو مينديش في الدقيقة 88 كرة صاروخية أبعدها روميو برأسه إلى ركنية.

وبينما تتجه المباراة للنهاية، لعب ديمبلي كرة عرضية في الدقيقة 90+4 حولها البديل الثاني جونكالو راموس في الشباك معلنا التعادل لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح.

video:4

وفي ركلات الترجيح فاز باريس سان جيرمان باللقب الأوروبي بنتيجة (4-3)

سجل لتوتنام: سولانكي، بينتانكور، وبيدرو بورو - فيما أضاع فان دي فين، وماتياس تيل الضربة الثالثة والرابعة.

وسجل لباريس سان جيرمان: جونكالو راموس، وعثمان ديمبلي، ولي كانج إن، ونونو ميندش - فيما أضاع فيتينا الضربة الأولى.