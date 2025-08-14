أسامة نبيه: حققنا مكاسب عديدة من ودية المغرب.. وارتفاع نسبة الانسجام والعامل البدني

أشاد أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب بمستوى لاعبيه خلال مواجهة المغرب الودية الأولى ضمن معسكر الفريق في الرباط.

وتعادل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة مع نظيره المغربي وديا اليوم بهدف لكل منهما اليوم الأربعاء بملعب أكاديمية محمد السادس بالرباط ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم بتشيلي سبتمبر المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.

وقال أسامة نبيه في تصريحات للمركز الإعلامي: "سعيد بمستوى اللاعبين في المباراة، وحققنا مكاسب عديدة من التجربة القوية أبرزها ارتفاع نسبة الانسجام والعامل البدني والخططي والذي ظهر بشكل كبير من فرض لاعبينا على سيطرتهم على مجريات اللعب وهجومهم الضاغط".

وتابع "شاهدنا بعض اللاعبين في أكثر من مركز وتم الاطمئنان على آخرين من العناصر التي أثبتت وجودها خلال معسكر المنتخب في الفترات الماضية".

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان يوم الجمعة فى مباراة ودية ثانية فى ختام المعسكر.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

المرمى: عبد المنعم تامر – أحمد وهب – أحمد منشاوي.

الدفاع: أحمد عابدين – محمد عوض – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – مؤمن شريف – معاذ عطية – مهاب سامي.

الوسط: أحمد خالد "كباكا" – محمد السيد – أحمد وحيد – سيف سفاجا – محمد عبد الله – عمر سيد معوض – حامد عبد الله – أحمد شرف – ياسين عاطف – علي إيهاب – عمر خضر.

الهجوم: أدهم كريم – أيمن أمير.