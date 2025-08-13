كرة يد - مكافأة استثنائية من وزير الرياضة لمنتخب الناشئين قبل ربع النهائي

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم حتى يوم 17 أغسطس الجاري.

وحسم منتخب مصر للناشئين لكرة اليد تحت 19 عاما مقعده في ربع نهائي بطولة العالم.

وكشف خالد فتحي في تصريحات للمركز الإعلامي للاتحاد أن أشرف صبحي قد أبلغه برصد مكافأة تميز لمنتخب الناشئين لكرة اليد على خلفية إنجازهم بالتأهل.

وأشار خالد فتحي إلى أنه هناك دعم كبير منتظر للمنتخب في حالة التأهل لنصف النهائي.

ويلعب ناشئو الفراعنة أمام إسبانيا في ربع النهائي بعد صعود مصر في المركز الثاني من مجموعة الدور الرئيسي.

وتقام المباراة اليوم الخميس 14 أغسطس الجاري في السابعة والنصف مساء.

ونجح منتخب مصر في حسم التأهل بعد إدراك التعادل مع الدنمارك في ختام منافسات الدور الرئيسي بنتيجة 29-29 ليعود من بعيد ويخطف بطاقة التأهل.

وكان منتخب الناشئين قد تأهل بعد احتلال المركز الثاني من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي.

وجمع منتخب مصر 4 نقاط من تعادلين أمام التشيك والدنمارك بجانب الفوز على اليابان في الدور التمهيدي.

بينما تأهل منتخب الدنمارك في الصدارة برصيد 5 نقاط بعد فوزين وتعادل.