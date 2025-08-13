منتخب الشباب يتعادل وديا مع المغرب ضمن الاستعدادات لكأس العالم

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 23:41

كتب : FilGoal

مصر ضد المغرب - منتخب الشباب

تعادل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة مع نظيره المغربي وديا اليوم بهدف لكل منهما اليوم الأربعاء بملعب أكاديمية محمد السادس بالرباط ضمن استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم بتشيلي سبتمبر المقبل.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.

تقدم للمغرب جوماتو فى الدقيقة 55 من هجمة مرتدة وتعادل للفراعنة محمد السيد في الدقيقة 85.

وشهد الشوط الأول خروجا اضراريا للاعب بوستنجي وشارك محمد معوض بدلا له للإصابة.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان يوم الجمعة فى مباراة ودية ثانية فى ختام المعسكر.

وأشاد حمادة الشربيني عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة بالتجربة القوية ووصفها بأنها خطوة مهمة على طريق الاستعداد للمونديال مشيرا إلى التطور الملحوظ فى مستوي الأداء الجماعي خاصة وأن الفراعنة كانوا الأكثر سيطرة وخطورة معظم الوقت.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

المرمى: عبد المنعم تامر – أحمد وهب – أحمد منشاوي.

الدفاع: أحمد عابدين – محمد عوض – عبد الله بوستنجي – معتز محمد – مؤمن شريف – معاذ عطية – مهاب سامي.

الوسط: أحمد خالد "كباكا" – محمد السيد – أحمد وحيد – سيف سفاجا – محمد عبد الله – عمر سيد معوض – حامد عبد الله – أحمد شرف – ياسين عاطف – علي إيهاب – عمر خضر.

الهجوم: أدهم كريم – أيمن أمير.

