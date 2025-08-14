محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وفاركو

الخميس، 14 أغسطس 2025 - 00:09

كتب : FilGoal

محمد معروف - الأهلي - فاركو

أسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة، مباراة الأهلي وفاركو في الجولة الثانية من مسابقة الدوري إلى الحكم محمد معروف.

وتنطلق الجولة الثانية لمسابقة الدوري يوم الخميس، فيما تستكمل يوم الجمعة والتي تشهد مواجهة الأهلي أمام فاركو الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة.

وتعادل الأهلي في الجولة الأولى أمام مودرن بهدفين لكل فريق، فيما تعادل فاركو سلبيا أمام إنبي دون أهداف.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – ريبيرو يعدل موعد مران الأهلي قبل مواجهة فاركو مصدر مقرب من عبد القادر لـ في الجول: لا ينوي شكوى الأهلي.. وهذا ما يسعى له مران الأهلي - مشاركة ياسين مرعي وأحمد رضا بعد التخلص من آلام السمانة

وجاء طاقم تحكيم مباراة الأهلي وفاركو على النحو التالي:

محمد معروف (حكم ساحة)

سامي هلهل، وعدي عيد (مساعدان)

هيثم عثمان (حكم رابع)

وائل فرحان (حكام فيديو)

يوسف البساطي (حكم فيديو مساعد)

كما تقام مباراتان يوم الجمعة، يستضيف حرس الحدود منافسه البنك الأهلي على استاد حرس الحدود، ويواجه بتروجت منافسه كهرباء الإسماعيلية استاد بتروسبورت.

مباراة حرس الحدود × البنك الأهلي

مصطفى عثمان (حكم ساحة)

خالد حسين وأحمد عبد المنعم شعبان (مساعدان)

أحمد عبد السميع (حكم رابع)

عمرو الشناوي (حكم فيديو)

أحمد شهود (حكم فيديو مساعد)

مباراة بتروجت × كهرباء الإسماعيلية

جلال أحمد (حكم ساحة)

محمد محمود لطفي وكريم زكي (مساعدان)

محمد عبد العليم (حكم رابع)

أحمد جابر (حكم فيديو)

وليد ناجي (حكم فيديو مساعد)

الأهلي فاركو محمد معروف
