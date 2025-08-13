حمزة وبلال عطية على رأس قائمة منتخب الناشئين في كأس الخليح

أعلن أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، القائمة المشاركة في بطولة كأس الخليج تحت 20 عامًا.

وتقام بطولة كأس الخليج في مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 9 سبتمبر.

وتضم القائمة 35 لاعبا، فيما كشف الموقع الرسمي لاتحاد الكرة عن تقليص القائمة قبل 4 أيام من موعد السفر للمشاركة في البطولة.

وجاءت أسماء لاعبي المنتخب على النحو التالي:

حراسة المرمى: عمرو عادل - عمر عبدالعزيز - فادي وائل - محمد طارق

خط الدفاع: نور أشرف - حمزة الدجوي - أدهم فريد - مهند الشامي - فارس فخري - أحمد سمير - معاذ محمد - آدم محمد - آدم شاهين - فارس رمضان

خط الوسط: عمر كمال - باسل مدحت - محمد حمد - بلال عطية - محمد البنداري - أنس رشدي - ياسين حسام - يوسف تامر - عمر أبوطالب - إبراهيم النجعاوي - أحمد إيهاب - محمد صبيح - عمار السيد - سيف الجبالي - محمد عبدالشافي.

خط الهجوم: حمزة عبد الكريم - عبد العزيز الزغبي - زياد أيوب - زياد الجزار - حمزة ياسين - محمود شاكر.

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الثانية إلى جانب العراق، وسلطنة عمان، والبحرين.

أما المجموعة الأولى فتضم السعودية صاحب الأرض، وقطر، والكويت، واليمن.

ويستعد منتخب 17 سنة لكأس العالم للناشئين المقرر في قطر خلال الفترة من 3 حتى 27 نوفمبر 2025.