بيان - برشلونة يعلن انتهاء أزمة تير شتيجن وقيد جارسيا غدا

أعلن نادي برشلونة انتهاء أزمة تسجيل جوان جارسيا حارس الفريق الجديد القادم من إسبانيول.

جوان جارسيا النادي : برشلونة برشلونة

وكشف برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي: "اللجنة الطبية في رابطة الليجا قررت أن إصابة الحارس مارك أندريه تير شتيجن تستوفي معايير الإصابة طويلة الأمد المنصوص عليها في اللوائح الحالية."

وأضاف بيان النادي "سيقوم النادي غدًا على الفور بإنهاء إجراءات تسجيل الحارس جوان جارسيا رسميًا.".

وكان تير شتيجن رفض التوقيع على الكشف الطبي الذي يقدمه برشلونة إلى رابطة الليجا، قبل أن يقرر النادي توقيع عقوبات تأديبية ضد الحارس وسحب شارة القيادة منه.

وخضع تير شتيجن لجراحة في الظهر، وأعلن عودته بعد 3 أشهر، وما أعلنه الألماني يتعارض مع ما أعلنه برشلونة الذي لم يعلن موعد لعودة حارسه.

ويحتاج برشلونة لغيابه لمدة تصل إلى 4 أشهر حتى يتمكن من استغلال راتبه في تسجيل اللاعبين.

وتقوم الأندية بإرسال التقارير الطبية للاعبين المصابين لفترة طويلة، إلى اللجنة الطبية في الدوري الإسباني والمكلفة بتقييم شدة الإصابة، من أجل الاستفادة من 80 % من راتب اللاعب لتسجيل بديل، والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

ووفقا لقواعد الدوري الإسباني، فإن تقييم الإصابات التي قد تستغرق 5 أشهر أو أكثر يمكن للنادي استخدام 80 % من راتبه لأغراض اللعب المالي النظيف، وتأمين تسجيل جارسيا.

ويشبه الوضع الحالي، ما تعرض له داني أولمو لاعب برشلونة المنضم الصيف الماضي، حين أكدت اللجنة الطبية للنادي أن أندرياس كريستنسن يعاني من إصابة طويلة الأمد قد تمتد لأكثر من أربعة أشهر، وبالتالي نجح في قيد أولمو.

والأمر نفسه في قيد إنيجو مارتينيز بعد إثبات إصابة رونالد أراوخو الطويلة.

ولكن تشترط اللجنة الطبية إرسال التقرير بموافقة الحارس، باعتبار أنها بيانات سرية، وهو ما نفذه الحارس في النهاية.

وتعاقد برشلونة مؤخرًا مع الحارس جوان جارسيا، وجدد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

ووفقًا للتقارير، فإن مدرب الفريق هانز فليك تحدث مع تير شتيجن وأبلغه بأنه لن يكون الحارس الأول أو الثاني في الفريق خلال الموسم المقبل.

وكانت إدارة برشلونة تسعى إلى التخلص من تير شتيجن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حين أن اللاعب رفض الرحيل، وذلك قبل تأكد مسألة الجراحة.

ولعب حارس برشلونة الموسم المنقضي 8 مباريات في الدوري، ومباراة في دوري أبطال أوروبا فيما غاب بقية الموسم للإصابة.

وانضم تير شتيجن لصفوف النادي الكتالوني في صيف 2014 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ.

ومنذ ذلك الوقت فاز مع النادي بدوري أبطال أوروبا 2015، والدوري الإسباني 6 مرات.