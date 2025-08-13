"أوقفوا قتل الأطفال والمدنيين".. رسالة من الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في غزة قبل السوبر

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 22:31

كتب : FilGoal

رسالة الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب على غزة

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسالة قوية بشأن الحرب في غزة قبل انطلاق مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنام.

ويستضيف ملعب فريولي بمدينة أوديني الإيطالية مباراة السوبر الأوروبي.

ونزل اللاعبون إلى أرضية الملعب بلافتة تحمل رسالة: "أوقفوا قتل الأطفال.. أوقفوا قتل المدنيين".

أخبار متعلقة:
تأثير تغريدة صلاح؟ يويفا يبدأ شراكة مع جمعيات خيرية لتقديم مساعدات لأطفال غزة بيلد: دوسلدورف يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب تصريحاته عن غزة شقيقه: مستعدون في غزة أن ندفع من جيوبنا لينضم حامد حمدان لـ الزمالك وفاة لاعب فلسطيني أثناء انتظاره للحصول على المساعدات الإنسانية في غزة

وكان محمد صلاح قد تساءل في تغريدة عن طريقة استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق لكرة القدم، ردا على تغريدة نشرها الحساب الرسمي ليويفا ينعيه فيها.

وبعد أيام قليلة مما فعله صلاح، تحرك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء من أجل تقديم الدعم إلى أطفال غزة عبر مؤسسته الخيرية.

وكانت تقول التغريدة عنه: "وداعا سليمان العبيد (بيليه فلسطين) موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا تحصى حتى في أحلك الظروف".

ونشر صلاح التغريدة معلقا عليها: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن ارتفاع عدد الشهداء الرياضيين في حرب الكيان الصهيوني على غزة إلى 662 شهيدا.

وتقام نسخة السوبر الحالي على ملعب فريولي بمدينة أوديني الإيطالية والذي يتسع لـ 25 ألف متفرج.

وتُلعب النسخة الحالية من السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا ضد توتنام بطل الدوري الأوروبي.

صلاح الحرب على غزة
نرشح لكم
مباشر السوبر الأوروبي - باريس سان جيرمان (2)-(2) توتنام.. جوووووووول التعاااااادل القاااااتل تيليجراف: مقترح بإقامة السوبر الأوروبي بمشاركة 4 فرق التشكيل - رباعي هجومي يقود باريس.. وقدوس أساسي مع توتنام في السوبر الأوروبي بيلد: أوباميكانو معروض على أندية إنجليزية.. ومانشستر يونايتد يضعه على رأس أولوياته لتعويض رحيل تشاو.. ميلان يضم دي فينتر عاد لينهي مسيرته.. فالبوينا ينضم للفريق الرديف لـ أولمبياكوس تقرير: مدافع بارما يوافق على الانضمام لليفربول وكيل دورناروما: لا يوجد أي احترام من سان جيرمان.. نحن مصدومون
أخر الأخبار
كرة يد - مكافأة استثنائية من وزير الرياضة لمنتخب الناشئين قبل ربع النهائي 3 دقيقة | كرة يد
منتخب الشباب يتعادل وديا مع المغرب ضمن الاستعدادات لكأس العالم 17 دقيقة | منتخب مصر
حمزة وبلال عطية على رأس قائمة منتخب الناشئين في كأس الخليح 52 دقيقة | منتخب مصر
هل وجد ليفربول "الكنز".. موسم صفقات تاريخي فماذا تكون النتيجة؟ 53 دقيقة | تقرير في الجول
قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان صبحي أمام الإسماعيلي.. وعودة الشيبي 59 دقيقة | الدوري المصري
بيان - برشلونة يعلن انتهاء أزمة تير شتيجن وقيد جارسيا غدا ساعة | الدوري الإسباني
"أوقفوا قتل الأطفال والمدنيين".. رسالة من الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في غزة قبل السوبر ساعة | الكرة الأوروبية
مباشر السوبر الأوروبي - باريس سان جيرمان (2)-(2) توتنام.. جوووووووول التعاااااادل القاااااتل 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 الزمالك يعلن التقدم بشكوى ضد أحمد شوبير
/articles/511181/أوقفوا-قتل-الأطفال-والمدنيين-رسالة-من-الاتحاد-الأوروبي-بشأن-الحرب-في-غزة-قبل-السوبر