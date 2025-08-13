"أوقفوا قتل الأطفال والمدنيين".. رسالة من الاتحاد الأوروبي بشأن الحرب في غزة قبل السوبر

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" رسالة قوية بشأن الحرب في غزة قبل انطلاق مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وتوتنام.

ويستضيف ملعب فريولي بمدينة أوديني الإيطالية مباراة السوبر الأوروبي.

ونزل اللاعبون إلى أرضية الملعب بلافتة تحمل رسالة: "أوقفوا قتل الأطفال.. أوقفوا قتل المدنيين".

وكان محمد صلاح قد تساءل في تغريدة عن طريقة استشهاد سليمان العبيد لاعب منتخب فلسطين السابق لكرة القدم، ردا على تغريدة نشرها الحساب الرسمي ليويفا ينعيه فيها.

وبعد أيام قليلة مما فعله صلاح، تحرك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء من أجل تقديم الدعم إلى أطفال غزة عبر مؤسسته الخيرية.

وكانت تقول التغريدة عنه: "وداعا سليمان العبيد (بيليه فلسطين) موهبة أعادت الأمل إلى قلوب أطفال لا تحصى حتى في أحلك الظروف".

ونشر صلاح التغريدة معلقا عليها: "هل يمكنك أن تخبرنا كيف مات وأين ولماذا؟".

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن ارتفاع عدد الشهداء الرياضيين في حرب الكيان الصهيوني على غزة إلى 662 شهيدا.

وتقام نسخة السوبر الحالي على ملعب فريولي بمدينة أوديني الإيطالية والذي يتسع لـ 25 ألف متفرج.

وتُلعب النسخة الحالية من السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا ضد توتنام بطل الدوري الأوروبي.