انتهت السوبر الأوروبي - باريس سان جيرمان (2)-(2) توتنام.. اللقب باريسي بركلات الترجيح

زوار FilGoal.com نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام توتنام هوتسبير الإنجليزي في السوبر الأوروبي المقرر على ملعب فريولي في مدينة أودينيزي.

باريس سان جيرمان توج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد اكتساح انتر في المباراة النهائية بخماسية نظيفة، فيما توج توتنام بالدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

فاز باريس سان جيرمان باللقب الأوروبي بركلات الترجيح (4-3)

سجل لتوتنام: سولانكي، بينتانكور، وبيدرو بورو - فيما أضاع فان دي فين، وماتياس تيل الضربة الثالثة والرابعة.

سجل لباريس سان جيرمان: جونكالو راموس، وعثمان ديمبلي، ولي كانج إن، ونونو ميندش - فيما أضاع فيتينا الضربة الأولى

نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2

ق 90+4: جوووووووول التعاااااادل القاااااااتل برأسية جونكالو راموس بعد عرضية رائعة من عثمان ديمبلي.

ق 88: صاروخية من نونو ميندش يبعدها روميو برأسه إلى ركنية.

ق 85: جوووووووول لي كانج إن يسجل الهدف الأول لباريس سان جيرمان بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق 79: تبديل لتوتنام بنزول ماتياس تيل بدلا من محمد قدوس.

ق 75: تبديل لباريس بنزول جونكالو راموس بدلا من ديزيري دوي

ق 72: تبديلان لتوتنام بنزول سولانكي وجراي بدلا من ريتشارلسون وبالينيا

ق 68: تبديلان لباريس سان جيرمان بنزول إبراهيم مباي ولي كانج إن ، بدلا من زائير إيمري وباركولا

ق 66: جوووول ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل، بعد تسديدة قوية من دوي تصدى لها حارس توتنام فيكاريو، ليتابعها فابيان رويز الموجود في مصيدة التسلل.

ق 60: خروج كفاراتسخيليا ونزول فابيان رويز بدلا منه في أول تبديلات باريس.

ق 59: تسديدة قوية من ضربة ثابتة لبيدرو بورو من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالحائط البشري ومرت بجوار القائم الأيمن لحارس باريس بقليل.

ق 53: بطاقة صفراء لريتشارلسون بعد تسديد الكرة لإضاعة الوقت.

ق 48: جووووووول الثاني برأسية رائعة من روميرو في شباك الفريق الباريسي.

ق 47: تألق حارس باريس شوفالييه بعد تسديدة قوية من بيدرو بورو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم توتنام بهدف نظيف.

ق 39: جووووووول ميكي فان دي فين مدافع توتنام يسجل الهدف الأول بعد متابعة لتسديدة بالينيا التي ارتدت من حارس باريس والقائم، ليسجلها في الشباك.

ق 35: كرة عرضية من أشرف حكيمي ارتدت من الدفاع إلى ديمبلي الخالي من الرقابة ولكن سددها أعلى العارضة.

ق 33: تسديدة قوية من قدوس لولا تدخل دفاع باريس لينقذ مرماه.

ق 23: إنقاذ رائع من شوفالييه حارس باريس سان جيرمان بعد تسديدة قوية من ريتشارليسون

ق 19: ضربة حرة لتوتنام على حدود منطقة الجزاء، ولكن ذهبت رأسية بعيدة عن المرمى.

ق 1: تهديد مبكر من توتنام بتسديدة من بيدرو بورو تمر بجوار القائم بقليل.

بداية المباراة