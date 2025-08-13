تيليجراف: مقترح بإقامة السوبر الأوروبي بمشاركة 4 فرق

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقترحا بمشاركة 4 فرق بداية من الموسم المقبل.

ويقام مساء اليوم الأربعاء السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا ضد توتنام بطل الدوري الأوروبي.

وكشفت صحيفة تيليجراف أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس إقامة السوبر بمشاركة 4 فرق بداية من الموسم المقبل.

كما يتم دراسة استضافة منافسات السوبر الأوروبي في الولايات المتحدة أو الشرق الأوسط.

وسبق وأن استضافت المملكة العربية السعودية كأس السوبر الإسباني والإيطالي والتركي في نسخ سابقة.

بينما هناك مقترح لاستضافة مباراة برشلونة وفياريال بالدوري الإسباني في مدينة ميامي الأمريكية.

ولم يتم الكشف عن آلية مشاركة الفرق الأربعة في النسخة حال تم إقرار النظام الجديد.

وتقام نسخة السوبر الحالي على ملعب فريولي بمدينة أوديني الإيطالية والذي يتسع لـ 25 ألف متفرج فقط.

وكان الاتحاد الأوروبي يدرس احتمالية تغيير نظام السوبر الأوروبي في عام 2022 لبيع حقوق البث التلفزيوني للفترة من 2024 وحتى 2027.

ولم يتم الكشف عن الفريقين الآخرين المشاركين رفقة بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.