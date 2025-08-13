التشكيل - رباعي هجومي يقود باريس.. وقدوس أساسي مع توتنام في السوبر الأوروبي

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

باريس سان جيرمان - إنتر - نهائي دوري أبطال أوروبا - ديزيري دوي

يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي أمام توتنام هوتسبير الإنجليزي في تمام العاشرة مساء اليوم في مباراة السوبر الأوروبي والمقررة على ملعب فريولي في مدينة أودينيزي.

باريس سان جيرمان توج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد اكتساح انتر في المباراة النهائية بخماسية نظيفة، فيما توج توتنام بالدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد.

ويبدأ لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، بـ لوكاس شوفالييه في حراسة المرمى، لتعويض رحيل دوناروما.

فيما يتواجد فابيان رويز على مقاعد البدلاء، ويشهد التشكيل رباعي هجومي.

وجاء تشكيل باريس كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ويليان باتشو - نونو ميندش

الوسط: فيتينيا - زائير إيمري

الهجوم: ديزيري دوي - عثمان ديمبلي - خفيتشا كفاراتسخيليا - باركولا

أما توماس فرانك المدير الفني الجديد لتوتنام بعد قدومه من برينتفورد، يسعى للتتويج بأول بطولاته.

واختار فرانك البدء بصفقاته الجديدة جواو بالينيا القادم من بايرن ميونيخ، ومحمد قدوس القادم من وست هام.

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

الدفاع: بيدرو بورو - كريستيان روميرو - كيفن دانسو - ميكي فان دي فين - دجيد سبينس

الوسط: جواو بالينيا - رودريجو بنتانكور - ماتار سار

الهجوم: محمد قدوس - ريتشارليسون

السوبر الأوروبي باريس سان جيرمان توتنام
