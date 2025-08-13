اليوم: استبعاد 3 لاعبين من النصر لخوض السوبر السعودي

قرر جورجي جيسوس المدير الفني للنصر السعودي، استبعاد 3 لاعبين من خوض السوبر السعودي، المقرر في هونج كونج.

ويلتقي الاتحاد أمام النصر يوم الثلاثاء 19 أغسطس، فيما يواجه القادسية منافسه الأهلي يوم الأربعاء 20 أغسطس.

ويلتقي الفائزان في المباراة النهائية يوم السبت 23 أغسطس في نهائي السوبر السعودي.

وكشفت صحيفة اليوم السعودية أن جيسوس استبعد إيمريك لابورت، وأوتافيو مونتيرو، وسامي النجعي من قائمة النصر المسافرة لخوض السوبر.

الصحيفة السعودية أشارت إلى أن جيسوس استبعد لابورت وأوتافيو لأسباب فنية.

كما استبعد المدرب سامي النجعي لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، في إطار خوضه مرحلة التأهيل من الإصابة التي لحقت به بقطع في الرباط الصليبي.

اليوم، ذكرت أن إدارة نادي النصر تحاول في الوقت الحالي تسويق اللاعبين للرحيل عن النادي.

وتعاقد النصر مع إينيجو مارتينيز مدافع برشلونة الإسباني لدعم خط دفاع الفريق.