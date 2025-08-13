كرة طائرة - الزمالك يضم أبو السعود من سموحة

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 20:22

كتب : إبراهيم رمضان

أبو السعود إمام - فريق الزمالك كرة طائرة

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع أبو السعود إمام قادما من نادي سموحة.

ويأتي ذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف فريق رجال الطائرة استعدادا للموسم الجديد.

ووقع أبو السعود على عقود انضمامه لنادي الزمالك في جلسة جمعته مع هشام نصر نائب رئيس النادي ورامي نصوحي عضو مجلس الإدارة.

وكان الزمالك قد أعلن تعيين أحمد رمضان الجيزاوي مديرا فنيا لفريق الكرة الطائرة.

وسيتولى الجيزاوي تدريب الفريق في الموسم الجديد خلفا للبرازيلي كارلوس شوانكي الذي رحل عن قيادة الفريق بعد نهاية الموسم.

وتوج الزمالك ببطولة وحيدة الموسم الماضي وهي البطولة العربية.

وحقق الزمالك لقب البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة بالفوز على الأهلي بنتيجة 3 أشواط دون رد في المباراة النهائية، التي أقيمت في قطر

ولأول مرة يتوج الزمالك باللقب منذ 1993، ويعد ذلك اللقب الثالث في تاريخ الأبيض بالبطولة.

وانتصر الزمالك لأول مرة على الأهلي في النهائي العربي بعدما خسر من قبل في مواجهتين سابقتين.

وخسر الزمالك الموسم المنقضي كافة البطولات المحلية "الدوري والكأس والسوبر" لصالح غريمه الأهلي.

وتلقى الزمالك خسارة في نهائي الكأس أمام الأهلي بنتيجة 3-1، فيما فاز الأبيض بالمركز الثالث في الدوري بعد فوزه على حساب الاتحاد.

