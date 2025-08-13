مران الزمالك - انتظام السعيد وتأهيل بنتايك استعدادا للمقاولون العرب

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 20:11

كتب : إبراهيم رمضان

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ستاد الكلية الحربية.

وأكد المدير الفني على أهمية التركيز والعمل بقوة وجيدة خلال الفترة الحالية، لتحقيق الفوز في مباراة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري.

وشدد على ثقته التامة في جميع اللاعبين، وطالبهم بتنفيذ التعليمات من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة في الفترة المقبلة.

وشرح المدير الفني العديد من الجوانب الفنية والخططية، التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب أمام المقاولون العرب.

وخاض لاعبو الفريق فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة خلال المران، وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية متنوعة تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق، بالإضافة إلى سباق سرعة في جزء من الملعب.

وأدى بنتايك تدريبات تأهيلية إضافية وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الفني لعلاج الإرهاق، وتجهيزه بأفضل صورة للمباراة المُقبلة.

وانتظم عبدالله السعيد في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بصورة طبيعة.

واستهل الزمالك مشواره في الدوري المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0.

