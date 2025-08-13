كرة يد - مواعيد ربع نهائي بطولة العالم للناشئين.. وطريق مصر للنهائي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد مواعيد منافسات ربع نهائي بطولة العالم للناشئين تحت 19 عاما بمشاركة منتخب مصر.

وتستضيف مصر منافسات بطولة العالم حتى يوم 17 أغسطس الجاري.

وتقام جميع مباريات ربع النهائي غدا الخميس على صالتي استاد القاهرة.

ونجح منتخب مصر في حسم التأهل بعد إدراك التعادل مع الدنمارك في ختام منافسات الدور الرئيسي بنتيجة 29-29 ليعود من بعيد ويخطف بطاقة التأهل.

وجاءت مواعيد ربع النهائي كالآتي:

الخميس 14 أغسطس

الدنمارك × إيسلندا - الساعة 5 مساء - صالة 1 استاد القاهرة.

السويد × النرويج - الساعة 5 مساء - صالة 2 استاد القاهرة.

ألمانيا × المجر - الساعة 7:30 - صالة 2 استاد القاهرة.

مصر × إسبانيا - الساعة 7:30 - صالة 1 استاد القاهرة.

وكان منتخب الناشئين قد تأهل بعد احتلال المركز الثاني من المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي.

وجمع منتخب مصر 4 نقاط من تعادلين أمام التشيك والدنمارك بجانب الفوز على اليابان في الدور التمهيدي.

طريق مصر

حال نجح منتخب مصر في اجتياز عقبة إسبانيا سيتأهل للمربع الذهبي للمرة الثالثة على التوالي.

ويلاقي وقتها ناشئو الفراعنة المتأهل من مواجهة النرويج أمام السويد.

وكان قد سبق وتوج منتخب مصر بلقب بطولة العالم للناشئين في 2019 والتي أقيمت بمقدونيا.

بينما حقق المنتخب المركز الرابع بالنسخة الماضية في كرواتيا.