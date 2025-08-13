بيلد: أوباميكانو معروض على أندية إنجليزية.. ومانشستر يونايتد يضعه على رأس أولوياته

وضع مانشستر يونايتد، دايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونيخ، على رأس قائمة أولوياته لدفع صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

دايو أوباميكانو النادي : بايرن ميونيخ مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة بيلد، أن اهتمام مانشستر يونايتد بضم المدافع الفرنسي سيصعب الأمر على بايرن ميونيخ للاحتفاظ بخدمات اللاعب.

وينتهي عقد أوباميكانو صاحب الـ26 عاما مع بايرن ميونيخ في صيف 2026.

ولم يجدد أوباميكانو تعاقده بعد مع بايرن ميونيخ، مما يفتح الباب أمام رحيله.

وتعاقد مانشستر يونايتد بالفعل مع ثلاثة مهاجمين هذا الصيف، وهم ماتيوس كونيا، وبنجامين سيسكو، وبرايان مبيومو، ويسعى الآن لتعزيز خط الدفاع.

ويلعب أوباميكانو بشكل أساسي في تشكيل بايرن ميونيخ منذ انضمامه إلى الفريق البافاري قادما من لايبزيج في صيف 2021.

ولعب أوباميكانو الموسم الماضي 38 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفين.

وأوضحت بيلد أن وكيل أعمال أوباميكانو عرض المدافع الفرنسي على العديد من أندية الدوري الإنجليزي بما في ذلك مانشستر يونايتد.

ولا يريد بايرن ميونيخ تكرار تجربة ليروي ساني الذي رحل الصيف الماضي في صفقة انتقال حر إلى جالاتا سراي التركي، وفقا لـ بيلد.

ورفض أوباميكانو مؤخرًا التعليق على مستقبله بعد المباراة الودية التي انتهت بفوز توتنهام 4-0 يوم 7 أغسطس المقبل.