لتعويض رحيل تشاو.. ميلان يضم دي فينتر
الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 18:51
كتب : FilGoal
أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم كوني دي فينتر قادما من جنوى حتى 2030.
كوني دي فينتر
النادي : ميلان
ويأتي ذلك لتعويض رحيل الألماني ماليك تشاو إلى نيوكاسل الإنجليزي والذي تم أمس الثلاثاء.
وسيرتدي المدافع البلجيكي القميص رقم 5 مع الروسونيري.
وسبق أن ارتدى هذا الرقم كل من فودي بالو توريه وديوجو دالوت وجياكومو بونافينتورا وفيليبي مكسيس وإيمرسون وأليساندرو كوستاكورتا وفرانك ريكارد وشيرازي مالديني.
Brace yourselves… De 𝑾𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 has arrived in Milan ❄️🔴⚫ #WelcomeDeWinter— AC Milan (@acmilan) August 13, 2025
وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن ميلان اتفق مع جنوى لضم اللاعب البلجيكي مقابل 20 مليون يورو.
وبدأ المدافع البالغ من العمر 23 عاما مسيرته في ليرس وزولته فاريجيم قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.
Contract signed, future locked in 🔐 #WelcomeDeWinter pic.twitter.com/A3xdOtXP2v— AC Milan (@acmilan) August 13, 2025
وتدرج في الفئات السنية المختلفة في يوفنتوس قبل أن يرحل إلى إمبولي معارا ثم أعير إلى جنوى.
وتمكن جنوى من التعاقد معه بشكل دائم مقابل 8 ملايين يورو.
وأعلن ميلان حتى الآن ضم كل من بيترو تيراشيانو وبيرفيس إستوبينيان وأردون ياشاري وصامويلي ريتشي ولوكا مودريتش.
وتستهل كتيبة ماسميليانو أليجري المدير الفني الموسم الجديد بلقاء باري في الدور الأول من كأس إيطاليا يوم الأحد 17 أغسطس.