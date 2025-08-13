لتعويض رحيل تشاو.. ميلان يضم دي فينتر

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 18:51

كتب : FilGoal

كوني دي فينتر

أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم كوني دي فينتر قادما من جنوى حتى 2030.

ويأتي ذلك لتعويض رحيل الألماني ماليك تشاو إلى نيوكاسل الإنجليزي والذي تم أمس الثلاثاء.

وسيرتدي المدافع البلجيكي القميص رقم 5 مع الروسونيري.

وسبق أن ارتدى هذا الرقم كل من فودي بالو توريه وديوجو دالوت وجياكومو بونافينتورا وفيليبي مكسيس وإيمرسون وأليساندرو كوستاكورتا وفرانك ريكارد وشيرازي مالديني.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن ميلان اتفق مع جنوى لضم اللاعب البلجيكي مقابل 20 مليون يورو.

وبدأ المدافع البالغ من العمر 23 عاما مسيرته في ليرس وزولته فاريجيم قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.

وتدرج في الفئات السنية المختلفة في يوفنتوس قبل أن يرحل إلى إمبولي معارا ثم أعير إلى جنوى.

وتمكن جنوى من التعاقد معه بشكل دائم مقابل 8 ملايين يورو.

وأعلن ميلان حتى الآن ضم كل من بيترو تيراشيانو وبيرفيس إستوبينيان وأردون ياشاري وصامويلي ريتشي ولوكا مودريتش.

وتستهل كتيبة ماسميليانو أليجري المدير الفني الموسم الجديد بلقاء باري في الدور الأول من كأس إيطاليا يوم الأحد 17 أغسطس.

ميلان الدوري الإيطالي جونى كوني دي فينتر
