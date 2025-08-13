لتعويض رحيل تشاو.. ميلان يضم دي فينتر

أعلن نادي ميلان الإيطالي ضم كوني دي فينتر قادما من جنوى حتى 2030.

ويأتي ذلك لتعويض رحيل الألماني ماليك تشاو إلى نيوكاسل الإنجليزي والذي تم أمس الثلاثاء.

وسيرتدي المدافع البلجيكي القميص رقم 5 مع الروسونيري.

وسبق أن ارتدى هذا الرقم كل من فودي بالو توريه وديوجو دالوت وجياكومو بونافينتورا وفيليبي مكسيس وإيمرسون وأليساندرو كوستاكورتا وفرانك ريكارد وشيرازي مالديني.

Brace yourselves… De 𝑾𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓 has arrived in Milan ❄️🔴⚫ #WelcomeDeWinter — AC Milan (@acmilan) August 13, 2025

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن ميلان اتفق مع جنوى لضم اللاعب البلجيكي مقابل 20 مليون يورو.

وبدأ المدافع البالغ من العمر 23 عاما مسيرته في ليرس وزولته فاريجيم قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس.

وتدرج في الفئات السنية المختلفة في يوفنتوس قبل أن يرحل إلى إمبولي معارا ثم أعير إلى جنوى.

وتمكن جنوى من التعاقد معه بشكل دائم مقابل 8 ملايين يورو.

وأعلن ميلان حتى الآن ضم كل من بيترو تيراشيانو وبيرفيس إستوبينيان وأردون ياشاري وصامويلي ريتشي ولوكا مودريتش.

وتستهل كتيبة ماسميليانو أليجري المدير الفني الموسم الجديد بلقاء باري في الدور الأول من كأس إيطاليا يوم الأحد 17 أغسطس.