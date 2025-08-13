الرياضية: شروط الاتفاق تعطل عودة عبد الله مادو إلى النصر

وضع نادي الاتفاق شروطا مقابل السماح بانتقال عبد الله مادو مدافع الفريق إلى النصر السعودي من جديد.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتفاق قد اشترطت على النصر التنازل عن مستحقات متأخرة بقيمة 12 مليون ريال خاصة بضم خالد الغنام.

ويأتي ذلك بالإضافة لمطالبة النصر بدفع 6 ملايين ريال مقابل السماح بانتقال عبد الله مادو إلى النصر.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق قد طالب أيضا بإلغاء بند الـ 25% من قيمة أي بيع مستقبلي بعقد خالد الغنام.

ولذلك استقر النصر على تأجيل حسم الصفقة حتى اتخاذ قرار نهائي بشأن مدافع عبد الإله العمري.

وبدأ النصر التفاوض لضم مادو مع بداية أغسطس الجاري بناء على طلب البرتغالي جورجي جيسوس من أجل تعزيز الدفاع.

وكان مادو قد بدأ مسيرته مع النصر من فريق الشباب وصولا للفريق الأول.

وسبق له وأن توج بألقاب الدوري وكأس ولي العهد وكأس السوبر السعودي قبل انتقاله إلى الاتفاق.

ويرتبط مادو بتعاقد مع النصر حتى 2028.