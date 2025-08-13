مازن ياسر من الجونة إلى زد

أعلن نادي زد ضم مازن ياسر قادما من الجونة.

وقضى اللاعب الشاب الموسم الماضي معارا لسيراميكا كليوباترا في النصف الثاني وتوج بلقب كأس الرابطة.

الجناح الأيمن صاحب الـ 22 عاما أصبح أحدث المنضمين لزد تحت قيادة محمد شوقي في الموسم الجديد على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وأعلن زد حتى الآن ضم كل من أحمد نادر السيد ومحمد ربيعة وأحمد فتحي "كاستيلو" وعبد الله بوستنجي وأمارا كيتا ومحمود صابر وأحمد خالد "كاباكا" ويوسف أسامة نبيه ومحمود صابر وأحمد عاطف.

فيما عاد عبد الله بكري ورأفت خليل وحازم العسكري من الإعارة.

وافتتح زد الموسم بالفوز على المقاولون العرب بنتيجة 2-0.

من هو مازن ياسر؟

يشغل مراكز الجناح الأيمن والأيسر وصانع الألعاب، ومن مواليد 2003.

بدأ مسيرته في أكاديمية الأهلي واستمر بها 4 أشهر فقط ثم خضع لاختبار الناشئين وانضم للفريق من 2010 وحتى 2016.

وانتقل للجونة واستمر معهم حتى 2021، حيث انتقل إلى هوراكان الإسباني ثم عاد للجونة مجددا.

ظهر لأول مرة الموسم الجاري مع الفريق منذ يناير 2024 واستطاع تسجيل أول أهدافه الرسمية في الدوري ضد فاركو.

المقاولون العرب الدوري المصري الجونة زد مازن ياسر
