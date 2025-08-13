ناجي حكما لمباراة أنجولا والكونغو في أمم إفريقيا للمحليين

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 18:37

كتب : FilGoal

محمود ناجي - الهاني سليمان

يدير محمود ناجي الحكم المصري، مباراة أنجولا أمام الكونغو الديمقراطية في كأس أمم إفريقيا للمحليين.

ويلتقي منتخبا أنجولا والكونغو في الجولة الرابعة لحساب المجموعة الأولى من كأس الأمم للمحليين، في تمام الثامنة مساء الخميس.

وتستضيف دول كينيا وتنزانيا وأوغندا أمم إفريقيا خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس الجاري.

ويضم طاقم التحكيم:

محمود ناجي حكم ساحة

الإريتري صامويل مينجيس، والغاني رونالد آدي مساعدان

الجزائري لطفي بوقصة حكم رابع

الموريتاني دحان بيدا حكم فيديو

الكيني ستيفن أونيانجو مساعد حكم فيديو

ويحتل منتخب أنجولا المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط من 3 مواجهات، فيما يحل منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.

ويشارك في أمم إفريقيا للمحليين 19 منتخبا، في كل مجموعة 5 فرق باستثناء المجموعة الرابعة التي تضم 4 فرق.

ويغيب المنتخب المصري عن كأس الأمم الإفريقية للمحليين، بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا في التصفيات المؤهلة للبطولة.

ويشارك سفيران مصريان في أمم إفريقيا للمحليين، وهما محمود ناجي حكما للساحة، ومحمود عاشور حكم فيديو.

محمود ناجي أمم إفريقيا للمحليين
