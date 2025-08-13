كما كشف في الجول.. برج العرب يعلن تطوير أرضيته استعدادا لمنافسات الدوري

أعلنت هيئة استاد برج العرب تطوير أرضية الملعب ضمن الاستعدادات لاستقبال مباريات الدوري.

وكان قد تم استبعاد استاد برج العرب من الملاعب المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للموسم الجديد قبل انطلاق منافسات الأندية على المستوى القاري.

وأشار البيان المرسل للصحفيين عن تغيير أرضية الملعب خلال الأسابيع القليلة الماضية.

ويأتي ذلك من أجل التجهيز لاستضافة مباريات الفريق التي اختارت ملعب برج العرب لاستضافة مبارياتها.

وكان قد كشف مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "تم استبعاد استاد برج العرب من الملاعب المعتمدة للاتحاد الإفريقي منذ العام الماضي بسبب أرضية الملعب".

أما عن الخطوة المقبلة فأوضح "إذا رغب أي ناد في اللعب هناك عليه إخطار كاف من أجل معاينة جديدة بعدما جدد الملعب أرضيته".

وشهدت قائمة كاف تواجد 5 ملاعب مصرية مع استبعاد استاد برج العرب لأول مرة.

وجاءت الملاعب المعتمدة كالآتي: (استاد القاهرة - استاد الدفاع الجوي - استاد السويس الجديد - استاد هيئة قناة السويس - استاد السلام).

على جانب آخر اعتمد كاف 9 ملاعب من الجزائر، و10 ملاعب من المغرب و13 ملعب من جنوب إفريقيا.

ويشارك من مصر الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا، والزمالك والمصري في الكونفدرالية.

ويلعب الأهلي والزمالك في استاد القاهرة، بينما يلعب بيراميدز في ملعب الدفاع الجوي، والمصري في السويس الجديد.

على أن يكون استاد السلام البديل لاستاد القاهرة، واستاد هيئة قناة السويس البديل لملعب السويس الجديد.