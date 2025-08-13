الآن يمكن انضمامه.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم ماستانتونو

كشف ريال مدريد عن موعد تقديم الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو لاعب الفريق الجديد المنضم خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فرانكو ماستانتونو النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي: "سيتم تقديم لاعبنا الجديد فرانكو ماستانتونو الساعة الواحدة ظهر غدا الخميس، لينضم للفريق لمدة 6 مواسم".

وسيتم ماستانتونو لاعب ريفير بليت السابق عامه الـ18 غدا الخميس.

وتدرب ماستانتونو حتى 14 أغسطس بشكل منفرد لأن قواعد فيفا تمنع انتقال اللاعبين الأقل من 18 عاما.

وأضاف ريال مدريد: "سيستقبل رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، فرانكو ماستانتونو لحضور حفل التوقيع الرسمي الذي سيربط لاعبنا الجديد بالنادي للمواسم الستة المقبلة."

وأتم النادي الملكي "بعد حفل التوقيع، سيتحدث فرانكو ماستانتونو إلى وسائل الإعلام في غرفة الصحافة".

ونشأ ماستانتونو في أكاديمية ريفر بليت بين عامي 2019 و2024، وكان جزءًا من الفريق الأول خلال موسم 2024-2025.

وفي فبراير 2024، أصبح أصغر هداف في تاريخ ريفر بليت، محققًا معه كأس السوبر الأرجنتيني.

وبعمر 17 عاماً، أصبح أيضاً أصغر لاعب يخوض مباراة رسمية مع المنتخب الأرجنتيني في تاريخه بأكمله.

وسيدفع ريال مدريد قيمة الصفقة والمقدرة بـ 45 مليون دولار على دفعات.

ويمتلك اللاعب شرطا جزائيا بقيمة 45 مليون يورو ما سيجعله أغلى لاعب يتم بيعه في الدوري الأرجنتيني تاريخيا.

ويشغل الأرجنتيني اليافع مركزي الجناح وصانع الألعاب، ويعد من الموهبة الأبرز في الكرة الأرجنتينية في العام الجاري.

وإجمالا خاض بقميص الفريق الأول لريفر بليت 65 مباراة سجل 11 وصنع 7 وتوج بلقب الدوري والسوبر الأرجنتيني.