تقرير مغربي: بعد فشل التوصل لاتفاق مع الوداد.. عطية الله يحسم وجهته

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 18:12

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله

استقر يحيى عطية الله الظهير الأيسر السابق لفريق الأهلي على وجهته المقبلة.

وكشف موقع البطولة المغربي عن قرار يحيى عطية الله بالعودة إلى سوتشي الروسي من جديد.

ويأتي ذلك بعد فشل نادي الوداد في التوصل لاتفاق مع سوتشي الروسي لضم اللاعب.

ويرتبط عطية الله بتعاقد مع سوتشي الروسي حتى صيف 2027.

وانضم يحيى عطية الله إلى صفوف الأهلي الموسم الماضي على سبيل الإعارة من سوتشي الروسي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب المغربي يستعد للسفر إلى روسيا في الساعات القليلة القادمة للالتحاق بفريقه السابق.

وكان يشترط نادي سوتشي الروسي الحصول على مبلغ مليون دولار من أجل الموافقة على بيع لاعبه.

وقضى يحيى عطية الله الموسم الماضي مع الأهلي، وشارك مع الأحمر في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتهت إعارة عطية الله مع الأهلي يوم 15 يوليو الماضي.

وشارك عطية الله في مباراة بالميراس فقط مع الأهلي خلال كأس العالم للأندية بينما لم يشارك في مباراتي بورتو وإنتر ميامي.

وتعرض عطية الله لأكثر من إصابة خلال فترته مع الأهلي بالموسم المنصرم.

كما فاز يحيى عطية الله مع الأهلي بـ3 بطولات وهي السوبر المصري والدوري المصري وكأس القارات الثلاث.

