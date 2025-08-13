الإعلان عن رئيسي الهلال وأهلي جدة بعد انتخابات الجمعية العمومية

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 18:01

كتب : FilGoal

الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي

أجريت انتخابات الجمعية العمومية لعدد من أندية الدوري السعودي.

وأعلن نادي الهلال عن تولي الأمير نواف بن سعد رئاسة مؤسسة أعضاء نادي الهلال غير الربحية.

بينما خالد الغامدي أصبح رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة أهلي جدة غير الربحية للموسم المقبل.

وجاء مجلس إدارة أهلي جدة كالآتي:

خالد الغامدي - رئيس مجلس الإدارة

عبد الإله بن ناصر - نائب الرئيس.

أعضاء (خالد الهندي - صلاح بارباع - محمد بن مرزوق - عبد الإله مايت - رامي اللنجاوي).

ووفقا لصحيفة عكاظ السعودية فإن نواف بن سعد يحظى دعم مباشر من الرئيس الشرفي لنادي الهلال الوليد بن طلال.

وأكمل التقرير أن نواف سيضخ 40 مليون ريال لدعم النادي، سواء تنافس مع مرشحين آخرين أم لا.

وسبق لنواف قيادة النادي خلال الفترة من 2015 وحتى 2018 وحقق خلالها الفريق 5 بطولات.

