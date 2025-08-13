هل وجد ليفربول "الكنز".. موسم صفقات تاريخي فماذا تكون النتيجة؟

فلوريان فيرتز، هوجو إيكيتيكي، ميلوس كيركيز، جيرمي فريمبونج.. صيف انتقالات تاريخي يعيشه ليفربول في الوقت الحالي بضم مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين لدعم صفوفه.

وصف فترة انتقالات ليفربول الحالية بـ"التاريخية" ليس فقط لضم مجموعة مميزة من النجوم للفريق الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي وبالفعل هو الأقوى في إنجلترا.

ولكن أيضا لأن المبالغ المالية التي صرفها ليفربول حتى الآن تاريخية بالنسبة للنادي وتحدث لأول مرة.

300 مليون جنيه إسترليني هي مصاريف ليفربول في الانتقالات الصيفية حتى الآن، والرقم لا يزال مرشحا للزيادة في الأيام المقبلة.

من أين جاء ليفربول بهذه الأموال؟ هل الفوز بالدوري الإنجليزي فقط في الموسم الماضي زاد من أرباح النادي بهذا القدر الذي جعله يبرم الكثير من الصفقات المميزة على عكس عُرف به ليفربول في آخر 10 مواسم على الأقل في فترات الانتقالات؟.

دعونا نشرح لكم كيف وصل ليفربول لهذه الوضعية المالية المريحة جدا والتي لم تحدث للنادي الأحمر من قبل.

والتي جعلت ليفربول الأكثر إنفاقا بين كل أندية أوروبا في الصيف الجاري.

ويبدو أن مجموعة "فينواي الرياضية" ومقرها في ولاية بوسطن الأمريكية والتي تملك نادي ليفربول، ترسل تحذيرات لكل منافسي الفريق في إنجلترا وأن ليفربول لا ينوي التفريط في أي بطولة الموسم المقبل.

ولم لا، والنادي أبرز صفقتين من بين أكبر 5 صفقات في تاريخه خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذلك بعد ضم هوجو إيكيتيكي مهاجم فرانكفورت الألماني مقابل 79 مليون جنيه إسترليني، وفلوريان فيرتز جناح باير ليفركوزن مقابل 116 مليون جنيه إسترليني.

لينسف ليفربول مقولة الجماهير في المواسم السابقة والتي تقول "الريدز لا يملك الأموال لكنه سيفوز بالدوري".

لكن إدارة ليفربول وملاك النادي يصران أنه لا يوجد أي تغيير في استراتيجية النادي خلال موسم الانتقالات وطرق صرف الأموال، وأنه حتى الآن يتبع طريقة الاكتفاء الذاتي في صرف الأموال والمتبعة في النادي منذ عام 2018 مع يورجن كلوب مدرب الفريق السابق.

وقتها تعاقد ليفربول مع الحارس أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك من المقابل المادي لبيع فيليب كوتينيو إلى برشلونة بـ142 مليون جنيه إسترليني.

وكانت آخر مرة صرف فيها ليفربول الكثير من الأموال في صيف 2023 لإعادة بناء خط وسط الفريق بعد التعاقد مع كل من أليكسيس ماك أليستر ودومينيك سوبوسلاي وريان جرافينبيرخ وواتارو إندو.

ودفع وقتها ليفربول 148 مليون إسترليني لإبرام هذه الصفقات، لكن في الوقت ذاته حقق النادي مكاسب مالية أخرى مقابل بيع فابينيو وجوردان هيندرسون إلى السعودية وقدرها 52 مليون جنيه إسترليني.

أما في الصيف الماضي لم ينفق ليفربول سوى 10 ملايين جنيه إسترليني لضم فيديريكو كييزا، وحقق ليفربول مكاسب مالية بنفس المبلغ مقابل بيع بوبي كلارك إلى سالزبورج.

كذلك اشترى ليفربول حارس مرمى منتخب جورجيا وفالنسيا الإسباني جيورجي مامارداشفيلي مقابل 25 مليون إسترليني.

واستمرت مكاسب ليفربول المالية في صيف 2024 الماضية مقابل بيع فابيو كارفاليو وسيب فان دن بيرج إلى برينتفورد مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني.

طفرة في المكاسب المالية لليفربول

وفي الموسم الماضي وبعد عودة ليفربول للمشاركة في دوري أبطال أوروبا حقق النادي الكثير من المكاسب المالية مقابل حقوق البث التليفزيوني للمباريات الأوروبية للفريق.

وكما توقع الجميع تجاوزت إيرادات ليفربول المالية في الموسم الماضي 2024-2025 حاجز الـ700 مليون جنيه إسترليني بعد عودة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وبلغت إيرادات النادي المالية بنهاية الموسم الماضي 719 مليون جنيه إسترليني بزيادة قدرها 17% عن الموسم الذي سبقه.

الدخل التجاري فقط لليفربول ارتفع إلى 336 مليون جنيه إسترليني بعدما أبرم النادي شراكات قوية مع عدة شركات مختلفة منها شركة الملابس الرياضية أديداس.

وعاد النادي لتحقيق الأرباح من كرة القدم، ليحقق النادي أرباحا وقدرها 51 مليون جنيه إسترليني بعدما خسر 57 مليون في موسم 2023-2024.

كذلك ملعب أنفيلد الخاص بالفريق ساهم في زيادة الإيرادات المالية للنادي بعد توسعه مدرجاته والعمل لمدة موسم كامل بشكل طبيعي بعد أعمال التوسعة.

وأبرم النادي شراكات تجارية رقمية ضخمة بالتعاقد مع رعاة جدد مثل شركة lucozade لمشروبات الطاقة وjapan airlines.

الصيف الجاري

الكل يتحدث عن المبالغ التي صرفها ليفربول لإبرام صفقاته في الصيف الجاري، لكن الكثير لا يلتفت إلى ما كسبه ليفربول من بيع لاعبيه وهو لا يقل أهمية عن الصفقات التي تعاقد معها النادي.

البداية كانت من بيع المدافع الشاب جاريل كوانساه إلى باير ليفركوزن الألماني مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

والحارس كويمين كيليهير إلى برينتفورد مقابل 12.5 مليون جنيه إسترليني. والمدافع ناثان فيليبس إلى وست بروميتش ألبيون مقابل 3 ملايين.

بالإضافة إلى الحصول على 10 ملايين جنيه إسترليني مقابل انتقال ترينت ألكساندر أرنولد إلى ريال مدريد قبل أيام قليلة من نهاية تعاقده مع النادي حتى يلحق المشاركة مع الملكي في كأس العالم للأندية.

ونجح أيضا ليفربول في توفير مبالغ مالية كبيرة بعد رحيل أرنولد الذي كان يحصل على راتب أسبوعي وقدره 200 ألف جنيه إسترليني. مما سيزيد من موقف النادي المالي القوي في المواسم المقبل.

كذلك نجح أيضا في بيع لاعبه لويس دياز إلى بايرن ميونيخ الألماني مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وأخيرا باع ليفربول مهاجمه الأوروجواياني داروين نونيز إلى الهلال السعودي مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

ليكون إجمالي عوائد ليفربول المالية من بيع اللاعبين في الصيف الجاري 175 مليون جنيه إسترليني.

مما منح النادي حرية أكبر في صرف المزيد من الأموال للصفقات، ولولا تمسك نادي نيوكاسل بنجمه ألكساندر إيزاك لكان ليفربول أبرم الصفقة وصرف أكثر من 130 مليون جنيه إسترليني، ليكسر لأول مرة في تاريخه حاجز الـ400 مليون إسترليني في فترة انتقالات واحدة.

كما أن إيرادات النادي المالية من بيع اللاعبين مرشحة للزيادة في حالة بيع المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي المرشح للانتقال إلى ريال مدريد.

الإضافة الفنية

بالتأكيد ستمثل صفقات ليفربول الجديدة إضافة فنية كبيرة للفريق، وظهر ذلك في مباراة كأس درع الاتحاد الإنجليزي، رغم خسارتها أمام كريستال بالاس.

فالثنائي الجديد إيكيتيكي وفريمبونج سجل ثنائية ليفربول في المباراة.

كما ظهر الظهير الأيسر كيركيز، ولاعب الوسط فيرتز بمستوى جيد.

ويبدو أن أرني سلوت مدرب ليفربول سيعتمد بشكل كبير على هذا الرباعي في التشكيل الأساسي لفريقه.

ليقود فريمبونج الجبهة اليمنى بعد رحيل أرنولد، وكيركيز الجبهة اليسرى في ظل تراجع مستوى روبيرتسون، وإيكيتيكي أًصبح المهاجم الأساسي للفريق، وكذلك فيرتز الذي يمكن الاعتماد عليه في خط الوسط والهجوم.

فترة انتقالات مجنونة

يرى الكثير أن ليفربول تصرف بجنون في فترة الانتقالات الجارية سواء في شراء اللاعبين أو بيعهم، لكن ما فعله النادي في الصيف الجاري سيجعل الأمور أكثر هدوءا في المواسم المقبلة.

لأن التدعيمات التي سيحتاج إليها ليفربول في السنوات المقبلة ستكون في أضيق الحدود وللضرورة فقط، لأن النادي بالفعل أعاد بناء الفريق بمجموعة مميزة من النجوم الشباب مع أصحاب الخبرات المتواجدين في الفريق وعلى رأسهم محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وأليسون بيكر وأندرو روبيرتسون.

بالإضافة إلى أن موقف النادي المالي في وضع جيد جدا ومريح بالنسبة للإدارة، ليس ذلك فقط فمن المتوقع أن تزيد عوائد النادي المالية في الموسم المقبل حتى في حالة عدم الفوز بأي بطولة.

وهنا يأتي السؤال المهم.. ماذا تتوقع لموسم ليفربول المقبل في إنجلترا وأوروبا بعد هذه المجموعة المميزة من الصفقات.