خبر في الجول - المصري يتفق مع الشامي على تجديد تعاقده
الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 17:02
كتب : عمرو نبيل
أتم المصري اتفاقه مع لاعبه محمد الشامي لتمديد تعاقده.
وعلم FilGoal.com أن الشامي سيوقع على عقد جديد مع المصري لمدة موسمين.
وينتهي تعاقد الشامي مع المصري بنهاية الموسم الحالي.
وانضم الشامي للمصري في 2023 قادما من الإسماعيلي في صفقة انتقال حر.
وأصيب اللاعب بقطع في الرباط الصليبي خلال شهر يناير الماضي.
ويخوض الشامي حاليا فترة تأهيل من أجل العودة من الإصابة.
اللاعب صاحب الـ 29 عاما شارك في 13 مباراة خلال الموسم الماضي قبل الإصابة وتمكن من تسجيل هدفين.
وافتتح المصري موسمه بالفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
ويستعد المصري لمواجهة طلائع الجيش غدا الخميس على استاد السويس الجديد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.
