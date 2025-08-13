ليونيل ميسي يعود لتدريبات إنتر ميامي بعد تعافيه من الإصابة
الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 16:34
كتب : FilGoal
عاد ليونيل ميسي لتدريبات إنتر ميامي استعدادا للعودة للمشاركة في المباريات.
ليونيل ميسي
النادي : إنتر ميامي
وغاب ميسي عن المباراتين السابقتين لإنتر ميامي بسبب معاناته من إصابة عضلية طفيفة في أعلى ساقه اليمنى.
ويستعد إنتر ميامي لمواجهة لو أنجلوس جالاكسي يوم الأحد 17 أغسطس في الدوري الأمريكي؟
وتعرض ميسي للإصابة خلال مواجهة نيكاكسا المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الدوريات.
وأتم ماسكيرانو "سنرى بعد لقاء بوماس أونام كيف يشعر ميسي وكيف يتحسن".
وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.
ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.
نرشح لكم
"وسام في طريقه".. كولمبوس كرو يعلن سفر أبو علي إلى أمريكا بمشاركة نيمار.. سانتوس يفجر المفاجأة أمام كروزيرو ويبتعد أكثر عن مراكز الهبوط في غياب ميسي.. إنتر ميامي يسقط أمام أورلاندو برباعية بالدوري الأمريكي ماركوس روخو إلى راسينج كلوب الأرجنتيني في غياب ميسي.. إنتر ميامي يهزم أونام بوماس بثلاثية ويتأهل لربع نهائي كأس الدوريات توتنام يعلن انتقال سون إلى لوس أنجلوس الأمريكي رسميا - مولر إلى فانكوفر الكندي تأكد غياب ميسي عن مواجهة بوماس المكسيكي