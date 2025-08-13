ليونيل ميسي يعود لتدريبات إنتر ميامي بعد تعافيه من الإصابة

عاد ليونيل ميسي لتدريبات إنتر ميامي استعدادا للعودة للمشاركة في المباريات.

وغاب ميسي عن المباراتين السابقتين لإنتر ميامي بسبب معاناته من إصابة عضلية طفيفة في أعلى ساقه اليمنى.

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة لو أنجلوس جالاكسي يوم الأحد 17 أغسطس في الدوري الأمريكي؟

وتعرض ميسي للإصابة خلال مواجهة نيكاكسا المكسيكي ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الدوريات.

وأتم ماسكيرانو "سنرى بعد لقاء بوماس أونام كيف يشعر ميسي وكيف يتحسن".

وتقام كأس الدوريات بلعب كل فريق من فرق الدوري الأمريكي ضد 3 منافسين من المكسيك والعكس صحيح خلال المرحلة الأولى من المسابقة.

ويتأهل أصحاب أول 4 مراكز من كل دوري إلى ربع النهائي.

