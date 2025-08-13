تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج لأسباب تنظيمية

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 16:17

كتب : FilGoal

كلاوديو إتشيفيري - مانشستر سيتي ضد العين

قررت الأمانة العامة للاتحاد الخليجي لكرة القدم تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية 2025-2026.

وكان من المفترض أن تنطلق البطولة يوم 16 سبتمبر المقبل، لكنها تأجلت إلى 30 سبتمبر.

وذلك في استجابة لطلب الشركة الراعية لاستكمال التحضيرات الفنية والتنظيمية، وفقا لبيان الاتحاد الخليجي لكرة القدم.

أوضح أن الهدف من التأجيل هو ضمان أفضل الظروف لانطلاقة تليق بمكانة البطولة وتقديم نسخة استثنائية تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

وأسفرت قرعة دوري أبطال الخليج للأندية التي أقيمت يوم الاثنين عن مواجهات متوازنة.

Image

واعتمد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم مشاركة 8 أندية لخوض منافسات دوري أبطال الخليج.

وجاءت نتيجة القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى

العين الإماراتي

زاخو العراقي

سترة البحريني

القادسية الكويتي

المجموعة الثانية

الريان القطري

الشباب السعودي

النهضة العماني

تضامن حضرموت اليمني

ويشارك فريق العين بقيادة رامي ربيعة ضمن منافسات البطولة لموسم 2025 - 2026.

وتوج نادي دهوك العراقي بلقب دوري أبطال الخليج الموسم المنقضي بالفوز على القادسية الكويتي.

وكانت بطولة الخليج للأندية قد انطلقت في 1982 وتغير مسمى البطولة أكثر من مرة.

وكانت النسخة الأخيرة في 2015 وحقق وقتها نادي الشباب الإماراتي -شباب أهلي دبي حاليا- لقب البطولة على حساب سيب العماني.

ثم توقفت البطولة لمدة 9 مواسم قبل أن تعود ويتوج بها دهوك العراقي في نسخة الموسم المنقضي.

