جيرونا يتعاقد مع أكسيل فيتسل

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 16:14

فيتسل

أعلن نادي جيرونا تعاقده مع أكسيل فيتسل، لاعب أتلتيكو مدريد السابق.

أكسيل فيتسل

النادي : جيرونا

جيرونا

ووقع فيتسل على عقد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وانضم النجم البلجيكي صاحب الـ36 عامًا إلى جيرونا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أتلتيكو مدريد، حيث لعب في صفوفه لمدة موسمين.

ويجيد فيتسل اللعب في مركزي قلب الدفاع ووسط الملعب.

وشارك فيتسل في 22 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل هدفًا وصنع آخر.

وكان فيتسل قد اعتزل اللعب دوليًا مع منتخب بلجيكا بعد المشاركة في 132 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 8 أهداف.

وتعاقد جيرونا حتى الآن مع كل من: جويل روكا، وتوماس ليمار، وهوجو رينكون، وأكسيل فيتسل، وفيتور ريس.

ويبدأ موسم جيرونا بمواجهة رايو فاييكانو يوم الجمعة 15 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

