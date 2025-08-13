جيرونا يتعاقد مع أكسيل فيتسل
الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 16:14
كتب : FilGoal
أعلن نادي جيرونا تعاقده مع أكسيل فيتسل، لاعب أتلتيكو مدريد السابق.
أكسيل فيتسل
النادي : جيرونا
ووقع فيتسل على عقد لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي.
وانضم النجم البلجيكي صاحب الـ36 عامًا إلى جيرونا في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أتلتيكو مدريد، حيث لعب في صفوفه لمدة موسمين.
ويجيد فيتسل اللعب في مركزي قلب الدفاع ووسط الملعب.
وشارك فيتسل في 22 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل هدفًا وصنع آخر.
وكان فيتسل قد اعتزل اللعب دوليًا مع منتخب بلجيكا بعد المشاركة في 132 مباراة، سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 8 أهداف.
وتعاقد جيرونا حتى الآن مع كل من: جويل روكا، وتوماس ليمار، وهوجو رينكون، وأكسيل فيتسل، وفيتور ريس.
ويبدأ موسم جيرونا بمواجهة رايو فاييكانو يوم الجمعة 15 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.
نرشح لكم
الآن يمكن انضمامه.. ريال مدريد يعلن موعد تقديم ماستانتونو تقرير: برشلونة منفتح على بيع داني أولمو.. وتوتنام أبرز المهتمين قائمة مكتملة وقوانين اللعب النظيف.. هل يحتاج ريال مدريد وبرشلونة لصفقات جديدة؟ رودريجو يسجل في انتصار ريال مدريد على تيرول النمساوي برباعية وديا ليفاندوفسكي: كنت أرغب في الانضمام إلى مانشستر يونايتد ووافقت على عرض أليكس فيرجسون تعرف على ترتيب قادة ريال مدريد في الموسم المقبل تقرير: صفقة منتظرة بين روما وريال بيتيس قد تساعد برشلونة في تسجيل لاعبين بيان - ريال مدريد يرفض إقامة مباراة فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا