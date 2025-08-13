خبر في الجول – ريبيرو يعدل موعد مران الأهلي قبل مواجهة فاركو
الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 16:13
كتب : FilGoal
قرر خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي تعديل موعد مران الفريق قبل مواجهة فاركو.
ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو في الجولة الثانية من الدوري المصري، في المباراة التي تقام يوم الجمعة المقبل.
وعلم FilGoal.com أن ريبيرو قرر تغيير موعد مران الأهلي غدا الخميس، ليكون مساء بدلا من صباحا.
وبعده يدخل الفريق في معسكر استعدادا لمباراة فاركو يوم الجمعة في الدوري.
وذلك بدلا من إقامة المران صباحا مثلما اعتاد الفريق في الفترة الحالية.
وكان الأهلي تعادل في أول جولات الدوري المصري مع مودرن سبورت بهدفين لكل فريق.
