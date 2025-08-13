مصدر مقرب من ربيعة لـ في الجول: لا صحة لتجدد إصابته

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 15:28

كتب : FilGoal

رامي ربيعة - العين الإماراتي

كشف مصدر مقرب من رامي ربيعة مدافع العين الإماراتي ومنتخب مصر حقيقة تجدد إصابته.

رامي ربيعة

النادي : العين

مصر

وقال المصدر لـFilGoal.com: "لا صحة لإصابة رامي ربيعة وغيابه 3 أسابيع، اللاعب كان مصابا بشد في عضلة السمانة ولكنه الآن أتم تعافيه".

وأضاف "ربيعة الآن في مرحلة التأهيل لأجل العودة إلى المباريات ولن يغيب 3 أسابيع آخرين كما يتردد".

وينطلق الدوري الإماراتي يوم السبت المقبل، ويلعب العين ضد البطائح في الجولة الأولى.

ومن المنتظر أن يشارك رامي ربيعة مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2026 خلال التوقف الدولي لشهر سبتمبر المقبل.

إذ يستعد منتخب مصر في شهر سبتمبر المقبل لخوض مواجهتي إثيوبيا ثم بوركينا فاسو في الجولتين 7 و8 من تصفيات المونديال.

المباراة الأولى ستكون ضد إثيوبيا على استاد القاهرة يوم 5 سبتمبرالمقبل.

والمواجهة الثانية ستكون في بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر نفسه.

يذكر أن ربيعة انتقل من الأهلي إلى العين الإماراتي مطلع يونيو الماضي.

وشارك مع الفريق في مباريات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

منتخب مصر رامي ربيعة العين
