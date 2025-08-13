تقارير: ليفربول يحسم صفقة مدافع بارما خلال 24 ساعة

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 15:24

كتب : FilGoal

جيوفاني ليوني مدافع بارما

اقترب ليفربول من حسم صفقة ضم المدافع الإيطالي الشاب جيوفاني ليوني مدافع بارما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن ليفربول توصل إلى اتفاق شفهي مع اللاعب من أجل ضمه هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن المفاوضات مع بارما وصلت إلى مرحلة متقدمة بشأن البالغ من العمر 18 عاما.

فيما أفاد موقع جيف مي سبورت أن ليفربول قريب للغاية من التوصل لاتفاق مع بارما بشأن مدافعه الشاب.

وأوضح أن الصفقة قد تُحسم خلال 24 ساعة أو أقل.

ولفت التقرير إلى أن اللاعب سينضم إلى ليفربول مقابل نحو 30 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى ليفربول لتدعيم خط دفاعه قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية، وهذه المرة من إيطاليا.

ويأمل أرني سلوت مدرب ليفربول في إتمام الصفقة ليكون المدافع الشاب جزءا من خططه في الموسم المقبل.

ويعتبر ليوني البالغ من العمر 18 عاما أحد المواهب الشابة في الكرة الإيطالية ومتوقع له أن يكون لاعبا مميزا في المستقبل.

وشارك في الموسم الماضي مع بارما في 17 مباراة بالدوري الإيطالي وسجل هدفا.

وكان ليفربول دعم دفاعه في الصيف الجاري بالظهير الأيمن جيرمي فريمبونج، والظهير الأيسر مليوس كيركيز.

وخسر ليفربول كأس درع الاتحاد الإنجليزي قبل أيام بركلات الترجيح أمام كريستال بالاس.

