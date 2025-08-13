كيكر تكشف سبب تأخر إتمام صفقة انتقال كومان إلى النصر

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 15:05

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان - بايرن ميونيخ

كشفت جريدة كيكر سبب تأخر إتمام صفقة انتقال كينجسلي كومان جناح بايرن ميونيخ إلى النصر السعودي.

قبل يومين، أفادت معظم وسائل الإعلام الألمانية أن الاتفاق تم بنجاح.

لكن تقرير كيكر يوم الأربعاء ذكر أنه لا يوجد أتفاق كامل بين بايرن والنصر بشأن كومان.

وأضاف التقرير أن المفاوضات قد تطول نظرًا لاختلاف التوقعات المالية للناديين.

وتدرك إدارة بايرن أن رحيل كومان سيتطلب منهم التعاقد مع بديل، وهو أمر مكلف جداً.

فيما تلقى كومان تأكيدات من إدارة النادي بأن الصفقة ستتم، وفقا للتقرير.

يوم الثلاثاء، قال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن عن غياب كومان في مباراة الودية ضد جراسهوبرز: "إنه مريض. وإلا لكان ضمن التشكيل".

وأضاف "هناك دائمًا الكثير من التقارير والتكهنات. لكن لا يوجد ما يُذكر. كومان لاعب في صفوف بايرن ميونيخ حتى الآن".

يوم الاثنين، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن صفقة انتقال كينجسلي كومان من بايرن ميونيخ إلى النصر السعودي تمت.

وأفاد التقرير أن النصر توصل إلى اتفاق مبدئي مع بايرن ميونيخ على انتقال الجناح الفرنسي.

وأوضح التقرير أن الصفقة تمت مقابل 35 مليون يورو تشمل الإضافات.

وأضاف تقرير سكاي أن اللاعب سيخضع للكشف الطبي هذا الأسبوع.

كومان سيتقاضى ما بين 20 و25 مليون يورو سنويًا مع النصر، وفقا للتقرير.

وسيوقع الجناح الفرنسي على عقد مع النصر يمتد حتى صيف 2028.

ورفضت إدارة بايرن ميونيخ العرض السابق والذي جاء بقيمة 22 مليون يورو.

وأوضح التقرير إلى النصر يسعى لضم كومان بطلب من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

الفرنسي صاحب الـ 29 عاما انضم لبايرن ميونيخ في 2017 قادما من يوفنتوس بشكل نهائي.

وخاض خلال مسيرته مع البافاري 339 مباراة سجل 72 هدفا وصنع 71.

وتوج بـ 21 لقبا مع البافاري ومن قبلها 4 ألقاب مع يوفنتوس و4 ألقاب مع باريس سان جيرمان.

وفاز مع منتخب فرنسا بلقب دوري الأمم الأوروبية في 2021 وخسر نهائي كأس العالم 2022 وشارك في بطولة اليورو 3 مرات.

بايرن ميونيخ النصر كينجسلي كومان
