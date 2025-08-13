الرمادي: مستوى سيف جعفر وناصر ماهر كان مفاجأة.. وهذا موقفي من العودة لـ الزمالك

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 14:59

كتب : FilGoal

أيمن الرمادي

شدد أيمن الرمادي مدرب الزمالك السابق على صعوبة عودته لتدريب الفريق خلال القريب العاجل.

ورحل الرمادي عن تدريب الزمالك عقب نهاية الموسم الماضي، وحل يانيك فيريرا بدلا منه.

وقال الرمادي في تصريحات لصحيفة البيان الإماراتية: "أعتقد أن المنافسة على بطولة الدوري المصري ستنحصر بين الثلاثي الزمالك والأهلي وبيراميدز، بينما ستكون المنافسة على المركز الرابع بين المصري وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي".

وواصل: "خلال أقل من أسبوعين في تدريب الزمالك، تمكنا من معالجة الكثير من السلبيات الفنية وتغيير الحالة الذهنية للاعبين بصورة كبيرة. الأداء في آخر مباراتين بالدوري أمام بتروجت وفاركو كان مرضيًا وجيدًا، ولكن ليس مثاليًا".

وتابع: "واجهت عددًا كبيرًا من الإصابات في الفريق، والحالة النفسية في الأسبوع الأول لم تكن جيدة، وتفاقم الأمر بإصابة محمد شحاتة وناصر منسي، وبالنتائج، مما اضطرني لإجراء تغييرات في الجهاز المسؤول عن الجانب البدني".

واستمر: "التحدي الآخر كان في الحرب الكلامية من بعض المنتقدين الذين شككوا في قدرات اللاعبين، وكان دوري إقناعهم بأنهم قادرون على مجاراة أي فريق والتفوق عليه. ونجحت في ذلك بفضل الله ثم بدعم جماهير الزمالك".

وأضاف: "لا يمكنني مواصلة العمل إلا إذا كان كل شيء منضبطًا ومثاليًا، لأن جماهير الزمالك بوفائها تستحق عملاً احترافيًا دقيقًا. اللاعبون محترفون وأوفياء، ويستحقون أن نوفر لهم بيئة عمل احترافية، وأن نثق في قدراتهم ونحترمها".

وأكمل: "سيف جعفر وناصر ماهر كانا بمثابة المفاجأة بالنسبة لي، فهما يمتلكان إمكانيات هائلة، أما مصطفى شلبي فهو لاعب بإمكانيات كبيرة أيضًا، ولكنه يمر بضغط نفسي حال دون ظهوره بكامل قدراته".

وعن عودته لتدريب الزمالك قال: "لا أحد يستطيع التنبؤ، فهذا في علم الغيب، لكن وجهة نظري الشخصية أن العودة لن تكون في القريب العاجل. الفريق حاليًا يقوده المدرب يانيك فيريرا، وله كل الاحترام، وبإذن الله سأخوض تجربة أخرى، وهذا هو الأفضل لي على المستوى الشخصي، مع كامل حبي وتقديري للاعبين وجماهير الزمالك".

وأتم: "أشكر مجلس إدارة الزمالك على ثقته في قدراتي ومنحي الفرصة للعمل مع نادٍ كبير وعريق بحجم الزمالك، وكل التقدير للجماهير الوفية، وكذلك لجماهير أسوان الأصيلة لما قدموه لي من دعم ومساندة خلال فترتي مع الفريقين".

الرمادي قاد الزمالك للتتويج بكأس مصر بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

