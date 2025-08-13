مصدر مقرب من عبد القادر لـ في الجول: لا ينوي شكوى الأهلي.. وهذا ما يسعى له

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 14:50

كتب : FilGoal

احتفال أحمد عبد القادر بهدفه ضد البنك

نفى مصدر مقرب من أحمد عبد القادر لاعب الأهلي الأخبار التي تشير إلى تقدم اللاعب بشكوى ضد ناديه.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "اللاعب لم يشكو الأهلي ولا ينوي ذلك، عبد القادر أما أن يكمل مسيرته مع الأهلي بكل تقدير واحترام".

وأضاف "إما ذلك أو سينتظر أحمد عبد القادر فرصة مناسبة للرحيل".

وأتم "لكنه لن يلجأ إلى الاتحاد الدولي لشكوى الأهلي وهذا الأمر ليس في حساباته تماما".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي يتجه لإعادة عبد القادر للتدريبات الجماعية من جديد.

وذلك بعدما فشل اللاعب في الحصول على عرض للرحيل عن الأحمر خلال الانتقالات الصيفية وقبل غلق باب القيد المصري.

على أن ترجع مشاركة اللاعب في المباريات من عدمها إلى خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق.

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026 ويحق له الاتفاق التوقيع لأي ناد بداية من يناير المقبل.

وكان نادي الحزم السعودي قد دخل في مفاوضات مع الجناح الأيسر في الفترة الماضية إلا أن لم يتم الاتفاق لإبرام الصفقة.

وقضى عبد القادر الموسم الماضي مع نادي قطر القطري معارا من الأهلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من الدوري.

