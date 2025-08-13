لاعب شباب الزمالك يهاجم النادي: تلقيت أسوأ معاملة ولم أحصل على راتبي منذ سنة

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 14:42

كتب : FilGoal

الزمالك - سيراميكا كليوباترا - عمار ياسر

هاجم عمار ياسر لاعب فريق الشباب في الزمالك إدارة ناديه بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية وعدم السماح له بالرحيل.

وكتب عمار ياسر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

"كنت أسكت ولا أريد التحدث في هذا الملف لكن الأمر يزداد سوءا، منذ عودتي لقطاع الناشئين منذ سنة وأنا ألقى أسوأ معاملة عكس باقي زملائي، وكل العروض التي وصلت لي تم رفضها من الإدارة دون سبب، ومنذ شهر أغسطس الماضي لم أحصل على راتبي وكلما أتحدث مع أي مسؤول يقول لي لا يوجد أموال في النادي، فكيف أعيش؟".

ويبلغ عمار ياسر من العمر 19 عاما وتم تصعيده للفريق الأول للزمالك في الموسم الماضي.

وكان اللاعب شارك مع الزمالك في مباراة ودية ضد أهلي جدة السعودي وسجل هدفا ضمن ثلاثية فوز الأبيض.

وشارك مع الزمالك في 8 مباريات في الدوري المصري في الموسم قبل الماضي.

