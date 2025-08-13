بيان - "سنتخذ الإجراءات القانونية".. المصري يحذر المتجاوزين ضد لاعبيه

حذر النادي المصري من حملة الإساءات الممنهجة ضد لاعبي الفريق في بيان رسمي.

وأصدر مجلس إدارة النادي المصري، بيان رسمي يحذر فيه من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يسيئون للاعبيه بغرض تشويه سمعتهم.

كما دعت إدارة النادي، الجماهير للالتفاف حول الفريق والاعتماد على المركز الإعلامي للنادي فقط كمصدر لأخباره

وجاء بيان المصري كالتالي:

يؤكد مجلس إدارة النادي المصري على رفضه التام للمحاولات التي يبذلها بعض أصحاب الأقلام من المنتسبين للصحافة الصفراء والذين دأبوا خلال الفترة الأخيرة بشكل أو بآخر على الإساءة للاعبي الفريق على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر الرسائل الخاصة إلى اللاعبين والتي تتضمن إساءات كبيرة مما يخلق مناخًا غير صحي حول الفريق في هذه الفترة الحرجة التي تستوجب فرض مزيدًا من الهدوء والاستقرار حول الفريق. ويشدد مجلس الإدارة أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يراه من محاولات لزعزعة استقرار الفريق، حيث ستتخذ إدارة النادي كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من يحاول الإساءة بأي شكلٍ من الأشكال للاعبين أو لأيٍ من أفراد منظومة النادي المصري الفنية والإدارية.

ويهـيب مجلس إدارة النادي المصري بجماهيره العظيمة بعدم الالتفات إلى الشائعات المغرضة التي قد تطال الفريق من ناحية، وإلى نبذ العناصر التي قد تتحول للإساءة إلى منظومة القلعة الخضراء بأي شكل من الأشكال من ناحية أخرى، مع التأكيد تمامًا على أن المركز الإعلامي للنادي بما يشمله من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي هو المصدر الوحيد فقط لكافة الأخبار الموثوقة المتعلقة بالنادي.

وافتتح المصري بطولة الدوري بالفوز على الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويلتقي المصري في الجولة الثانية مع طلائع الجيش على استاد السويس الجديد مساء غد الخميس.