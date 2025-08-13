خبر في الجول – بتروجت يجدد تعاقد لاعبه بدر موسى

توصل نادي بتروجت إلى اتفاق مع لاعبه بدر موسى على تجديد تعاقده.

وعلم FilGoal.com أن إدارة بتروجت قررت تجديد تعاقد لاعب الوسط الفلسطيني بناء على توصية من سيد عيد المدير الفني للفريق.

وأن اللاعب سيجدد تعاقده مع بتروجت لمدة موسمين مقبلين.

بدر موسى البالغ من العمر 26 عاما انضم لبتروجت بداية الموسم الماضي قداما من الإنتاج الحربي.

ومع بتروجت لعب بدر موسى الموسم الماضي 19 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفين.

ويجيد بدر موسى اللعب في مركزي الجناح الأيسر والأيمن وصانع الألعاب.

وكان بتروجت تعادل في الجولة الأولى للدوري مع الإسماعيلي سلبيا بمشاركة بدر موسى.

ويلعب بتروجت في الجولة الثانية للدوري ضد كهرباء الإسماعيلية يوم الجمعة.