عاد لينهي مسيرته.. فالبوينا ينضم للفريق الرديف لـ أولمبياكوس

أعلن ماتيو فالبوينا عودته إلى نادي أولمبياكوس بعد موسمين من رحيله عن الفريق.

صاحب الـ 40 عامًا قضى الموسم الماضي مع فريق كاليثيا اليوناني قبل أن يرحل بنهاية الموسم وينضم إلى أولمبياكوس في صفقة انتقال حر.

عودة فالبوينا ستكون إلى الفريق الرديف لأولمبياكوس، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، وليس للفريق الأول.

وستكون محطة أولمبياكوس هي الأخيرة لفالبوينا خلال مسيرته.

وكتب فالبوينا عبر حسابه على إنستاجرام:

"بمشاعر جياشة وفخر لا يوصف، أعلن عودتي إلى أولمبياكوس — النادي الذي نقش في قلبي الكثير من الفرح واللحظات التي لا تُنسى. ارتداء هذا الشعار مرة أخرى هو شرف عظيم، لكن أن أحظى الآن بفرصة نقل القيم التي شكّلتني إلى الجيل الأصغر هو هدية حقيقية. إنهاء مسيرتي هنا، معكم أنتم أيها المشجعون الأعزاء، هو أعظم شرف على الإطلاق. هيا يا أولمبياكوس".

وسبق للنجم الفرنسي اللعب لمدة 4 مواسم بقميص أولمبياكوس منذ 2019 وحتى 2023، حيث شارك في 150 مباراة وسجل 18 هدفًا وصنع 43 هدفًا آخر.

أما في الموسم الماضي بقميص كاليثيا، فقد لعب فالبوينا 35 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 4.

