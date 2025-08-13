سكاي: مانشستر سيتي يدخل سباق التعاقد مع نجم موناكو

دخل مانشستر سيتي سباق التعاقد مع ماغنس أكليوش لاعب موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب شبكة سكاي سبورت ألمانيا.

وأوضح التقرير أن مانشستر سيتي يستهدف ضم اللاعب، ووضعه ضمن قائمة المطلوبين.

وأضاف التقرير أن سيتي قد يفضل أكليوش لأنه سعره سيكون أقل من سعر رودريجو جناح ريال مدريد.

وأفاد تقرير سكاي أن سباق التعاقد مع اللاعب اشتعل مع دخول سيتي، إذ يرغب باير ليفركوزن وإنتر في ضم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية.

ويتطلع إنتر للتعاقد مع مغناس أكليوش لاعب موناكو هذا الصيف، وفقا لجريدة ليكيب.

وأوضح التقرير أن إنتر ليس الفريق الوحيد الذي طلب ضم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية.

Image

وأضاف التقرير أن إنتر أبدى اهتمامه بضم اللاعب الذي سجل هدفا في مباراة الفريقين الودية يوم الجمعة الماضي.

وأفادت ليكيب أن موناكو يطلب 70 مليون يورو للتخلي عن أكليوش.

ويمت عقد أكليوش مع موناكو حتى صيف عام 2028.

قبل أيام، ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن باير ليفركوزن يرغب في التعاقد مع مغناس أكليوش لاعب موناكو هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن إدارة ليفركوزن بدأت التواصل مع ممثلي اللاعب.

ويأمل النادي الألماني في حسم الصفقة مقابل 50 مليون يورو، حسب التقرير.

وقال تياجو سكورو الرئيس التنفيذي لموناكو في تصريحات للصحفيين: "مستقبل أكليوش؟ لا يمكننا التحكم بما يحدث في الخارج".

وأضاف "من الطبيعي أن يكون مغناس أكليوش ضمن قائمة المطلوبين في أفضل الأندية. لكن لدينا شروطنا".

Image

وارتبط اسم اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بالعديد من الأندية الأوروبية، مثل باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن ومانشستر سيتي وأرسنال وليفربول.

ولعب أكليوش ضمن منتخبات فرنسا في الفئات السنية المختلفة، لكنه لم ينضم للمنتخب الفرنسي الأول أو نظيره الجزائري.

مانشستر سيتي موناكو مغناس أكليوش
