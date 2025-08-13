تقرير: برشلونة منفتح على بيع داني أولمو.. وتوتنام أبرز المهتمين

لا يمانع نادي برشلونة الإسباني فكرة بيع لاعبه داني أولمو في الصيف الجاري.

وذكر موقع fichajes أن برشلونة منفتح على فكرة بيع داني أولمو من أجل الحصول على مبلغ مالي يساعده في موازنة حساباته.

ويسعى برشلونة للحصول على مبلغ وقدره 60 مليون يورو مقابل بيع داني أولمو.

يأتي انفتاح برشلونة على فكرة بيع داني أولمو بسبب تألق فيرمين لوبيز في هذا المركز.

وأيضا تواجد رافينيا الذي قد يلعب في مركز داني أولمو كصانع ألعاب، وذلك بعد انضمام ماركوس راشفورد للفريق.

بالإضافة إلى كثرة إصابات داني أولمو في موسمه الأول مع برشلونة.

كل ذلك يأتي في ظل انتشار الأخبار التي تشير إلى رغبة نادي توتنام الإنجليزي في ضم داني أولمو، وهو الأوفر حظا في الحصول على خدمات اللاعب.

ويعد توتنام أبرز المهتمين بضم أولمو لتعويض غياب جيمس ماديسون الذي قد يغيب عن الموسم بالكامل بسبب إصابته الخطيرة.

وبخلاف توتنام هناك بعض الأندية السعودية المهتمة بضم داني أولمو.

وفي موسمه الأول مع برشلونة سجل داني أولمو 12 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

ولا يزال برشلونة لم يستطع تسجيل صفقاته الجديدة بسبب الأزمة المالية.