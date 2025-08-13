أثليتك: كالفيرت لوين إلى ليدز

أفادت شبكة ذا أثليتك أن ليدز يونايتد توصل إلى اتفاق مبدئي مع دومينيك كالفرت لوين من أجل ضمه في صفقة انتقال حر.

وذلك عقب نهاية عقده مع إيفرتون هذا الصيف.

وأضاف التقرير أن المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا سيخضع للكشف الطبي خلال ساعات.

قبل أسابيع،أعلن دومينيك كالفيرت لوين مهاجم إيفرتون رحيله من الفريق بنهاية عقده هذا الصيف.

ولم يتوصل إيفرتون لاتفاق مع كالفيرت لوين من أجل تجديد عقده.

وبذلك يمكن للاعب البالغ من العمر 28 عامًا الانتقال لأي فريق مجانا.

وقال كالفيرت لوين عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "بعد 9 أعوام رائعة في هذا النادي، اتخذت هذا القرار الصعب للغاية لبدء فصل جديد في مسيرتي".

وأضاف "لم يكن قرار الرحيل يخصني وحدي، بل تناقشت فيه مع عائلتي كثيرا".

وأكمل "هذه هي اللحظة المناسبة للبحث عن تحديات جديدة، وهذا لا يقلل من علاقتي الدائمة بإيفرتون".

كالفيرت لوين هو ثالث أفضل هداف في تاريخ إيفرتون بالدوري الإنجليزي برصيد 71 هدفًا خلال 273 مباراة بمختلف المسابقات.

على الصعيد الدولي سجل كالفيرت لوين 4 أهداف خلال 11 مباراة دولية.

إيفرتون ليدز يونايتد دومينيك كالفيرت لوين
