الرياضية: اتحاد جدة يرفض عرض سلتا فيجو لضم مهاجمه الشاب

رفضت إدارة نادي اتحاد جدة العرض المقدَّم من سلتا فيجو الإسباني لضم طلال حاجي، مهاجم الفريق.

وجاء الرفض بسبب أن العرض جاء بصيغة الانتقال النهائي دون مقابل مالي، وهو ما تراه الإدارة غير منطقي، ولا يخدم مصلحة النادي، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن إدارة النمور لا تمانع خروجَ اللاعب بنظام الإعارة سواء للنادي الإسباني، أو أي نادٍ آخر بهدف منحه فرصةً أكبر للمشاركة في المباريات، واكتساب مزيد من الخبرة.

وذكر التقرير أن اللاعب يرغب في خوض التجربة الخارجية من بوابة النادي الإسباني.

وتدرَّج اللاعب في فئات اتحاد جدة السنية وصولا إلى الفريق الأول، وشارك معه في 11 مباراة، أحرز خلالها 3 أهداف، وقدَّم تمريرتين حاسمتين.

ويعدُّ طلال ثاني أصغر اللاعبين انضمامًا إلى المنتخب السعودي الأول بعد أحمد جميل، مدافع الاتحاد السابق.

وذلك عقب استدعائه للمرة الأولى من قِبل الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب المنتخب السابق، لقائمة الصقور في مواجهتي باكستان والأردن، نوفمبر 2023.