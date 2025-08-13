مران الأهلي - مشاركة ياسين مرعي وأحمد رضا بعد التخلص من آلام السمانة

شارك ياسين مرعي مدافع الأهلي في مران فريقه بشكل طبيعي بعدما تخلص من آلام عضلة السمانة

ياسين مرعي النادي : الأهلي الأهلي

وواصل الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة، وذلك استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري المصري.

كذلك شارك أحمد رضا في التدريبات بعد تخلصه من آلام عضلة السمانة.

وبدأ مران الأهلي بمجموعة فقرات بدنية متنوعة ثم تدريبات خاصة، وبعدها تقسيمة كرة بمشاركة كل اللاعبين.

وكان الأهلي تعادل مع مودرن سبورت في انطلاق الدوري بهدفين لكل فريق، وسجل للأحمر ياسين مرعي وأحمد رضا.