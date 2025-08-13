قائمة مكتملة وقوانين اللعب النظيف.. هل يحتاج ريال مدريد وبرشلونة لصفقات جديدة؟

أيام قليلة تفصلنا عن بداية الدوري الإسباني في موسمه الجديد 2025/2026.

موسم من المتوقع أن يشهد منافسة كبيرة حتى النهاية مع تدعيم ثلاثي القمة بعدة صفقات كبيرة.

ولكن بعد فترة الانتقالات والتي قاربت على النهاية هل يحتاج برشلونة أو ريال مدريد لصفقات أخرى لتدعيم الفريق؟

ريال مدريد تعاقد حتى الآن مع الظهير الأيمن ترينت أليكساندر أرنولد والظهير الأيسر ألفارو كاريراس والجناح الأيمن فرانكو ماستانتونو وقلب الدفاع ديان هاوسن.

بينما تعاقد برشلونة مع حارس المرمى جوان جارسيا والجناح ماركوس راشفورد.

ولنجب على سؤال ما إذا كان الفريقان بحاجة إلى صفقات جديدة، لنمر بقائمة الفريقين مركزًا بمركز.

ريال مدريد

حراسة المرمى

لا يعاني ريال مدريد من مركز حراسة المرمى منذ عدة سنوات وقد يكون هو المركز الذي يشكل نقطة القوة الأكبر للفريق خلال السنوات الماضية بامتلاك تيبو كورتوا وأندري لونين.

الدفاع

البداية ستكون من الظهير الأيمن، وهو مركز تم تغطيته بعد معاناة خلال الموسم الماضي.

تعاقد ريال مدريد مع ترينت مع عودة داني كارباخال من الإصابة، ومن المفترض أن يغطي ذلك المركز لفترة طويلة خاصة بعد تواجد لوكاس فاسكيز وحيدًا في ذلك المركز بالموسم الماضي.

الظهير الأيسر لا يختلف أيضًا بعد التعاقد مع ألفارو كاريراس، ومع تواجد أيضًا فران جارسيا وفيرلان ميندي.

أما عن قلب الدفاع، فتعاقد ريال مدريد مع ديان هاوسن ومع عودة إدير ميليتاو وأنطونيو روديجر من الإصابة.

امتلاك 5 مدافعين قد يكون كافيًا من الناحية العددية، رغم أنه قد يشكل بعض القلق من الجانب الفني مع عدم اليقين حول مستوى روديجر وميليتاو وألابا خلال الفترة الحالية، ولكن يظل هاوسن إضافة كبيرة للدفاع في الموسم المقبل.

وسط الملعب

قد يكون وسط الملعب هو المركز الأكثر إثارة للجدل في ريال مدريد حاليًا.

شكل وسط الملعب مشكلة كبيرة لريال مدريد خلال الموسم الماضي بعد اعتزال توني كروس الذي سبب فراغًا كبيرًا لعدم وجود لاعب يشبهه في النوعية، مما شكل صعوبة في الخروج بالكرة من الدفاع للهجوم.

ما حدث خلال فترة الانتقالات الحالية لم يحسن الوضع، ولكنه زاد من الطين بلة برحيل لوكا مودريتش ورغبة داني سيبايوس في الرحيل، وإصابة جود بيلينجهام وإدواردو كامافينجا وغيابهما عن بداية الموسم.

المركز الأكثر إلحاحًا لدعمه كان المركز الوحيد الذي لم يدعمه ريال مدريد بأي لاعب حتى الآن.

قد يدخل الملكي بداية الموسم بثلاثي فقط في قائمته بوسط الملعب، بوجود سيبايوس وأوريلين تشواميني وفيديريكو فالفيردي فقط، مع الدفع بأردا جولر كلاعب وسط منذ بداية عمل تشابي ألونسو.

ألونسو قد يجد ضالته في تياجو بيتارش لاعب الأكاديمية الذي صعد عقب نهاية كأس العالم للأندية، والذي تشير الصحافة لجودته الكبيرة وإلى نية ألونسو للاعتماد عليه.

الهجوم

بكل تأكيد فإن الجناح الأيسر أيضًا هو أقوى مراكز ريال مدريد، بتواجد فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وحتى رودريجو جوس الذي بإمكان أي لاعب منهم اللعب بذلك المركز، حتى براهيم دياز يجيد اللعب كجناح أيسر.

على الجانب الآخر، كجناح أيمن فإن ريال مدريد يملك الموهبة الجديدة ماستانتونو، مع تواجد رودريجو ودياز اللذين يجيدان اللعب في ذلك المركز، ولذلك على المستوى العددي لا يحتاج ريال مدريد لتدعيم بالجناح.

مركز قلب الهجوم كان من المراكز المهمة لتدعيمها خلال الموسم المقبل، لأن ريال مدريد خاض الموسم الماضي بالكامل دون أي لاعب كمهاجم صريح، واعتمد على مبابي الجناح الأيسر في ذلك المركز.

وعلى الرغم من إيجاد مبابي كمهاجم، فإن ريال مدريد كان بحاجة إلى نوعية المهاجم الكلاسيكي الذي يجيد اللعب بالرأس لحل مشكلة الدفاعات المتكتلة، ولكن بكأس العالم للأندية ظهر الشاب جونزالو جارسيا وأظهر أن بالإمكان الاعتماد عليه في ذلك المركز بعد حصوله على هداف البطولة، ولذلك قد يكون هو الحل لتفادي ضرورة التعاقد مع مهاجم بديل لكيليان مبابي.

قد ينتقد البعض إدارة ريال مدريد بسبب عدم تدعيم وسط الملعب حتى الآن، ولكن قد لا يعرف الجميع أن ريال مدريد بالفعل لا يمكنه التعاقد مع أي لاعب حاليًا.

قوانين الدوري الإسباني تسمح بتسجيل 25 لاعبًا فقط، مع السماح بتصعيد لاعبين من الفريق الثاني بشرط عدم تجاوزهم 21 عامًا.

مع تسجيل جونزالو جارسيا وراؤول أسينسيو كلاعبين في الفريق الأول وليس الأكاديمية هذا الموسم، فذلك يعني عدم وجود أي مكان في قائمة ريال مدريد للتعاقد مع لاعب جديد.

ولذلك يجب على ريال مدريد بيع أي لاعب أولًا قبل التعاقد مع لاعب جديد، وهو أمر غير سهل.

الأحاديث تخرج برغبة الفريق في رحيل دافيد ألابا وفيرلان ميندي، ولكن الثنائي يرفض الخروج بسبب الراتب الكبير والتواجد في فريق مثل ريال مدريد.

ألابا هو ثاني أكبر راتب في ريال مدريد بعد كيليان مبابي، ولذلك وعلى الرغم من عدم الاعتماد عليه، فإنه يرغب في الاستمرار مع الفريق حتى نهاية تعاقده.

وقد يلجأ تشابي ألونسو للاعتماد على ألابا في وسط الملعب، وهو المركز الذي يلعب فيه مع منتخب النمسا، وبالفعل أشركه ألونسو خلال مباراة تيرول الودية كلاعب وسط.

وفي حالة ابتعدت الإصابات عن ألابا وقدم أداءً جيدًا في وسط الملعب، سيكون قد أفاد نفسه بإمكانية المشاركة بشكل أكبر، وأفاد ريال مدريد بتعويضه عن عدم التعاقد مع لاعب وسط إضافي خلال فترة الانتقالات، لتكون القائمة خالية من الثغرات الكبيرة.

برشلونة

حراسة المرمى

عانى برشلونة على مستوى الجودة في مركز حراسة المرمى كثيرًا، ولكن بالتعاقد مع جوان جارسيا أصبح الفريق حاليًا لا يعاني من أي مشكلة سواء فنيًا أو عدديًا، مع تواجد أيضًا فويتشيك تشيزني واستمرار تواجد مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع

مركز الظهير الأيمن هو أحد المراكز التي يحتاج برشلونة لتدعيمها، جول كوندي قدم أداءً رائعًا خلال الموسم الماضي، ولكنه لا يملك بديلًا، والدليل هو مشاركته في جميع المباريات تقريبًا خلال الموسم الماضي دون الحصول على أي راحة، وبديله الأول حاليًا إريك جارسيا ليس ظهيرا بالأساس، حتى وإن قدم أداءً مقبولًا بذلك المركز.

الأمر لا يختلف في مركز الظهير الأيسر، أليخاندرو بالدي يقدم أداءً جيدًا جدًا ولكنه يتعرض للعديد من الإصابات، وبديله جيرارد مارتن ليس على نفس المستوى.

قلب الدفاع كان من المراكز التي لا تعاني من أي مشكلة، ولكن الفريق تلقى ضربة كبيرة قبل بداية الموسم برحيل إنييجو مارتينيز المفاجئ.

برشلونة سيدخل الموسم برونالد أراوخو وباو كوبارسي وأندرياس كريستنسن وإريك جارسيا.

من الجانب الفني فإن خط الدفاع مرضٍ بشكل جيد، ولكن تبقى المشكلة في إصابات أراوخو وكريستنسن المتكررة، ولذلك برشلونة بحاجة إلى تدعيم ذلك المركز مع رحيل مارتينيز.

وسط الملعب

الوسط هو أكثر المراكز التي لا يحتاج برشلونة إلى تدعيمها على الإطلاق، مع تواجد العديد من اللاعبين في جميع مراكز الوسط سواء الدفاعية أو الهجومية، بل إن بعض اللاعبين قد لا يحصلون على الفرصة الكاملة بسبب وجود عدد كبير من أصحاب الجودة، بل إن القائمة تحتمل خروج لاعب أو اثنين من لاعبي الوسط قبل بداية الموسم وسيظل الفريق لا يعاني من أي مشكلة.

الهجوم

على مستوى الأجنحة فإن برشلونة لا يعاني من أي مشكلة، خاصة بالتعاقد مع ماركوس راشفورد في الجناح الأيسر الذي عانى منه الفريق نسبيًا.

حاليًا يتواجد راشفورد مع إمكانية فيران توريس اللعب بذلك المركز أيضًا، مع تواجد داني أولمو.

والأمر لا يختلف أيضًا في الجناح الأيمن، وربما الحال أفضل بتواجد الثنائي المتألق بالموسم الماضي لامين يامال ورافينيا.

قلب الهجوم هو المركز الأكثر إلحاحًا، والذي عانى منه الفريق كثيرًا خلال الموسم الماضي.

على الرغم من إنهاء روبرت ليفاندوفسكي كأحد هدافي الدوري الإسباني، إلا أن تقدمه في السن جعله لا يقدم بعض الأدوار التي يحتاجها هانز فليك في خطته مع برشلونة، خاصة في الضغط على دفاعات الخصم، كما أن النجم البولندي أصبح يعاني من عدة إصابات.

برشلونة سيدخل الموسم بالفعل مع إصابة ليفاندوفسكي، ما سيعني أن فيران توريس سيكون هو المهاجم خلال المباراة الأولى، أو قد يلجأ فليك للدفع براشفورد كمهاجم مع مشاركة أولمو كجناح أيسر.

في النهاية، سيظل برشلونة بدون مهاجم كلاسيكي بديل لليفاندوفسكي، الذي سيغيب كثيرًا بسبب الإصابة أو حاجته للراحة، وقد يتسبب في مشكلات ببعض مباريات البلوجرانا خلال الموسم.

الخلاصة هي أن برشلونة بحاجة لتدعيم خط الهجوم بمهاجم بديل لليفاندوفسكي أو حتى خليفة له لأنه لن يستمر طويلًا، كما أن الفريق بحاجة لتدعيم خط الدفاع ليكون أكثر عمقًا.

ولكن رغم حاجة برشلونة للتدعيم، إلا أن الفريق على الأغلب لن يتمكن من ذلك بسبب الأوضاع المالية التي يعاني منها منذ عدة سنوات.

ديكو المدير الرياضي لبرشلونة قال بالفعل إن صفقات الفريق قد انتهت استعدادًا للموسم المقبل.

برشلونة سيعاني بالفعل من أجل النجاح في تسجيل راشفورد وجوان جارسيا بسبب سقف رواتب الفريق المحدد من قبل رابطة الدوري الإسباني.

وفي حالة أراد برشلونة تدعيم الفريق بلاعبين جدد، سيكون عليه التخلص من لاعبين آخرين من أصحاب الرواتب المرتفعة ومقابل مبالغ كبيرة.

في النهاية، وعلى الرغم من عدم مثالية قائمة أي من الفريقين، إلا أن بوادر الموسم المقبل مبشرة لوجود منافسة قوية بينهما حتى النهاية.