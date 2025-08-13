سلة – بيبو: بداية منتخب مصر في أفروباسكت جيدة.. وهدفنا الوصول لمستوى أفضل

الأربعاء، 13 أغسطس 2025 - 12:32

كتب : FilGoal

أحمد أبو العلا "بيبو" لاعب منتخب مصر لكرة السلة

يرى أحمد أبو العلا "بيبو" لاعب منتخب مصر لكرة السلة أن بداية الفراعنة بالفوز على مالي في بطولة أفروباسكت أمر مهم للغاية في مشوار المنتخب في البطولة.

وافتتح منتخب مصر لكرة السلة للرجال بطولة إفريقيا لكرة السلة "أفروباسكت" بالفوز على مالي.

وقال بيبو في المؤتمر الصحفي: "كانت بدايتنا رائعة وشعرنا أن الأمر سهلا لكن المدرب أخبرنا أن الأمر لن يكون سهلا في النصف الثاني من المباراة وأنهم سيعودون في النتيجة ويجب أن نكون مستعدين لذلك".

أخبار متعلقة:
سلة – الكرداني: لا أفكر في اللاعبين الذين تغيبوا عن منتخب مصر.. نركز فقط في السنغال سلة – بيبو: سعيد بالانضمام للأهلي والمفاوضات كانت سريعة كرة سلة – موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال في بطولة أفروباسكت

وأضاف "المباراة الأولى مهمة جدا في هذه البطولة لأننا هنا للقيام بأفضل شيء ووضع مصر في مستوى أفضل".

وواصل "لعبت ضد السنغال مرتين في تصفيات كأس العالم، وكانت مواجهة صعبة ضد فريق قوي يضم لاعبين مميزين وكان الأمر صعبا علينا لكن عندما لعبنا ضدهم في مصر فزنا عليهم".

وأتم تصريحاته "نحن مستعدون للمباراة المقبلة ونحن بحاجة للفوز وأن نفعل شيئا أفضل".

وفاز منتخب مصر على مالي بنتيجة 74-59 في أولى مبارياته ضمن المجموعة التي تضم أيضا السنغال وأوغندا.

ويلعب منتخب مصر مباراته الثانية في البطولة التي تقام في أنجولا ضد السنغال.

منتخب مصر لكرة السلة أحمد أبو العلا بيبو أفروباسكت
نرشح لكم
سلة – الكرداني: لا أفكر في اللاعبين الذين تغيبوا عن منتخب مصر.. نركز فقط في السنغال سلة – بيبو: سعيد بالانضمام للأهلي والمفاوضات كانت سريعة كرة سلة – موعد مباراة منتخب مصر ضد السنغال في بطولة أفروباسكت كرة سلة – منتخب مصر يفتتح مشواره في أفروباسكت بالفوز على مالي كرة سلة - قادما من الاتحاد.. الأهلي يضم "بيبو" انتهت أفروباكست - مصر (74)-(59) مالي.. فوز الفراعنة سلة – خبر في الجول.. الأهلي يتوصل لاتفاق مع إيهاب أمين لتجديد عقده مواعيد مباريات الثلاثاء 12 أغسطس.. منتخب ناشئين اليد ضد الدنمارك وأمم إفريقيا للسلة
أخر الأخبار
تقارير: ليفربول يحسم صفقة مدافع بارما خلال 24 ساعة 2 دقيقة | ميركاتو
كيكر تكشف سبب تأخر إتمام صفقة انتقال كومان إلى النصر 21 دقيقة | ميركاتو
الرمادي: مستوى سيف جعفر وناصر ماهر كان مفاجأة.. وهذا موقفي من العودة لـ الزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
تأثير تغريدة صلاح؟ يويفا يبدأ شراكة مع جمعيات خيرية لتقديم مساعدات لأطفال غزة 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر مقرب من عبد القادر لـ في الجول: لا ينوي شكوى الأهلي.. وهذا ما يسعى له 36 دقيقة | الدوري المصري
لاعب شباب الزمالك يهاجم النادي: تلقيت أسوأ معاملة ولم أحصل على راتبي منذ سنة 43 دقيقة | الدوري المصري
بيان - "سنتخذ الإجراءات القانونية".. المصري يحذر المتجاوزين ضد لاعبيه 58 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – بتروجت يجدد تعاقد لاعبه بدر موسى ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - بعد التأهل الإعجازي.. موعد مباراة منتخب الناشئين في ربع النهائي ضد إسبانيا 2 خبر في الجول - الزمالك يضم جوان ألفينا لمدة 4 مواسم.. والتفاصيل المالية 3 رغم غلق باب القيد.. في الجول يكشف سبب اقتراب الزمالك من التعاقد مع الكيني أوشينج 4 خبر في الجول - اتحاد الكرة يستقر على موعد كأس السوبر المصري
/articles/511138/سلة-بيبو-بداية-منتخب-مصر-في-أفروباسكت-جيدة-وهدفنا-الوصول-لمستوى-أفضل