سلة – بيبو: بداية منتخب مصر في أفروباسكت جيدة.. وهدفنا الوصول لمستوى أفضل

يرى أحمد أبو العلا "بيبو" لاعب منتخب مصر لكرة السلة أن بداية الفراعنة بالفوز على مالي في بطولة أفروباسكت أمر مهم للغاية في مشوار المنتخب في البطولة.

وافتتح منتخب مصر لكرة السلة للرجال بطولة إفريقيا لكرة السلة "أفروباسكت" بالفوز على مالي.

وقال بيبو في المؤتمر الصحفي: "كانت بدايتنا رائعة وشعرنا أن الأمر سهلا لكن المدرب أخبرنا أن الأمر لن يكون سهلا في النصف الثاني من المباراة وأنهم سيعودون في النتيجة ويجب أن نكون مستعدين لذلك".

وأضاف "المباراة الأولى مهمة جدا في هذه البطولة لأننا هنا للقيام بأفضل شيء ووضع مصر في مستوى أفضل".

وواصل "لعبت ضد السنغال مرتين في تصفيات كأس العالم، وكانت مواجهة صعبة ضد فريق قوي يضم لاعبين مميزين وكان الأمر صعبا علينا لكن عندما لعبنا ضدهم في مصر فزنا عليهم".

وأتم تصريحاته "نحن مستعدون للمباراة المقبلة ونحن بحاجة للفوز وأن نفعل شيئا أفضل".

وفاز منتخب مصر على مالي بنتيجة 74-59 في أولى مبارياته ضمن المجموعة التي تضم أيضا السنغال وأوغندا.

ويلعب منتخب مصر مباراته الثانية في البطولة التي تقام في أنجولا ضد السنغال.